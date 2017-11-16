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Во время фестиваля Staro Rīga в Ботаническом саду ЛУ можно будет встретить световых "Пришельцев" из Хельсинки, об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков в социальной сети Twitter.

“Staro Rīga” festivāla laikā LU Botāniskajā dārzā varēs satikt gaismas “Atnācējus” no Helsinkiem :) Во время фестиваля “Staro Rīga” в Ботаническом саду ЛУ можно будет встретить световых “Пришельцев” из Хельсинки :) https://t.co/xBTr9i7vhr #riga #рига pic.twitter.com/7eEj78oXcI — Nils Ušakovs (@nilsusakovs) 16 ноября 2017 г.

Стоит добавить, что рижан и гостей города ждет общирная программа фестиваля Staro Rīga.

В субботу, 18 ноября в 16:00 рижан и гостей столицы приглашают на площадь Екаба, где в рамках фестиваля света Staro Rīga откроется один из художественных объектов городской среды под названием «Кладезь времени», посвященный столетию Латвийского государства.

При помощи данного объекта Рига начнет символический отсчет времени до столетия Латвии. Как отмечают в Рижской думе, объект включен в экспозицию фестиваля Staro Rīga 2017 в качестве объекта, подчеркивающего национальные ценности и патриотический настрой. При помощи прохождения через четвертое измерение объект позволит каждому ощутить свою причастность к столетию Латвии.

Во время государственного праздника можно будет осмотреть и другие объекты, включенные в программу фестиваля Staro Rīga. Так, например, в Верманском парке можно будет увидеть объект «Симбиоз», который представляет собой иллюстрацию трех временных измерений – взаимодействие прошлого, настоящего и будущего. Тем временем объект городской среды «Костер» в аллее бульвара Бривибас станет своеобразным свидетельством, которое объединяет и заставляет помнить, чтить и по-особому отмечать столетие Латвии.

Праздничное убранство города профинансировало столичное самоуправление при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.