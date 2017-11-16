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На следующей неделе синоптики обещают сильный снегопад, об этом сообщает метеорологическая служба Global Forecast System.

После 20 ноября Латвию настигнут по-зимнему холодные ночи, а также выпадет снег. Толщина снежного покрова на востоке страны может достичь 20 сантиметров.

На день независимости 18 ноября сильного похолодания не ожидается. Будет дуть умеренно сильный южный ветер, а температура воздуха будет на несколько градусов выше нуля.

18 ноября будет дуть умеренно сильный южный ветер, а температура воздуха будет на несколько градусов выше нуля.

На следующей неделе заметно похолодает и температура воздуха опустится ниже нуля, в некоторых местах мороз ожидается и днем.

Однако зимняя погода продержится недолго, в конце ноября в Латвии вновь потеплеет.

Фото: pixabay.com