Латвийца осудили за сражение в рядах "Исламского государства" (2)
Сегодня латвийца Мартиньша Гринберга осудили за участие в военных действиях на стороне "Исламского государства", сообщает nra.lv .
Мужчине вынесен приговор с лишением свободы на 10 лет и три месяца. Таким решением отменено заключение первой инстанции, по которому Гринберг был оправдан.
Осужденный с приговором не согласился и заявил, что считает это решение нечестным и явным проявлением коррупции. Он также добавил, что "настоящие террористы - это государство".
Гринберг также указал, что добровольно вернулся в Латвию, запросив депортацию из Турции и рискуя своей жизнью. Он также заявил, что сотрудничал с финами, помогая в борьбе с международным терроризмом.
Осужденный побуждал судей смягчить наказание, указывая, что если бы его освободили, он бы смог принести огромную пользу обществу, делясь своим опытом. Он многократно говорил о том, что ни разу не стрелял в людей.
В заключении Гринберг высказал сожаление о содеянном.
Фото: flickr.com
"В заключении Гринберг высказал сожаление о содеянном." Он лжет. Как всегда лгут радикальные исламисты. Этот подонок выступая на радио LR4 доказывал что отрезание голов - постановка западных, агрессивных СМИ и провокация против мирного ислама. ЗА доказательствами отправлял в Wiki. В тюрьму это правильно.
За то, что годик прокантовался там "полевой женой" в отрядном гареме?