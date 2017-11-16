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Сегодня латвийца Мартиньша Гринберга осудили за участие в военных действиях на стороне "Исламского государства", сообщает nra.lv .

Мужчине вынесен приговор с лишением свободы на 10 лет и три месяца. Таким решением отменено заключение первой инстанции, по которому Гринберг был оправдан.

Осужденный с приговором не согласился и заявил, что считает это решение нечестным и явным проявлением коррупции. Он также добавил, что "настоящие террористы - это государство".

Гринберг также указал, что добровольно вернулся в Латвию, запросив депортацию из Турции и рискуя своей жизнью. Он также заявил, что сотрудничал с финами, помогая в борьбе с международным терроризмом.

Осужденный побуждал судей смягчить наказание, указывая, что если бы его освободили, он бы смог принести огромную пользу обществу, делясь своим опытом. Он многократно говорил о том, что ни разу не стрелял в людей.

В заключении Гринберг высказал сожаление о содеянном.

Фото: flickr.com