Латвийца осудили за сражение в рядах "Исламского государства" (2)

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Общество | 16 ноября 2017 года, 15:36

Сегодня латвийца Мартиньша Гринберга осудили за участие в военных действиях на стороне "Исламского государства", сообщает nra.lv .

Мужчине вынесен приговор с лишением свободы на 10 лет и три месяца. Таким решением отменено заключение первой инстанции, по которому Гринберг был оправдан.

Осужденный с приговором не согласился и заявил, что считает это решение нечестным и явным проявлением коррупции. Он также добавил, что "настоящие террористы - это государство".

Гринберг также указал, что добровольно вернулся в Латвию, запросив депортацию из Турции и рискуя своей жизнью. Он также заявил, что сотрудничал с финами, помогая в борьбе с международным терроризмом.

Осужденный побуждал судей смягчить наказание, указывая, что если бы его освободили, он бы смог принести огромную пользу обществу, делясь своим опытом. Он многократно говорил о том, что ни разу не стрелял в людей.

В заключении Гринберг высказал сожаление о содеянном.

Фото: flickr.com

Комментарии 2
спаведливость 20 часов назад
Правильно посадили лживую, гнилую боевую единицу. Это сигнал: калитка закрыта! Поймаем, значит посадим.

"В заключении Гринберг высказал сожаление о содеянном." Он лжет. Как всегда лгут радикальные исламисты. Этот подонок выступая на радио LR4 доказывал что отрезание голов - постановка западных, агрессивных СМИ и провокация против мирного ислама. ЗА доказательствами отправлял в Wiki. В тюрьму это правильно.
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10 лет 19 часов назад
_Он многократно говорил о том, что ни разу не стрелял в людей._
За то, что годик прокантовался там "полевой женой" в отрядном гареме?
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