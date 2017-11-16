Военный парад 18 ноября будет самым грандиозным за всю независимость (67)

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Общество | 16 ноября 2017 года, 19:05

В этом году военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской Республики будет самым большим за все годы после восстановления независимости, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Командовать парадом, в котором примут участие более 1000 солдат Национальных вооруженных сил (НВС), земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов, будет командующий военно-морскими силами Ингус Визулис, а примут его главнокомандующий армией президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш.

На параде будут присутствовать почетные гости, в том числе представители зарубежных вооруженных сил.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде примут участие представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также промаршируют военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

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В честь годовщины провозглашения государства с дамбы АВ будет произведен торжественный залп из орудий.

Парад на набережной 11 ноября завершат колонны военной техники, а в небе, если позволят погодные условия, пролетят вертолеты "Ми-17", "Agusta Bell 206B", "Agusta 109E Power", "Black Hawk" и истребители НАТО, которые патрулируют небо Балтии с авиационной базы в Шауляе.

С 11.00 до 16.30 у Рижского пассажирского порта будет демонстрироваться военная техника и экипировка, а на причале будут открыты для осмотра военные корабли.

17 ноября в 19.00 на набережной 11 ноября состоится генеральная репетиция парада.

Фото: flickr.com

Комментарии 67
Gustaf 17 часов назад
В прошлом году в параде участвовало 900 человек, а в этом 1000. "Грандиозное событие", особенно грозно будут смотрется старые грузовики
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>>> 17 часов назад
...и въедут два раймундуса на бричке,запряженной черепахами,для принятия параду...
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алекс 17 часов назад
Тю,парад на 100-летие будет еще круче,да и праздник тоже,ведь уже в Латвии ,видно,нефть нашли в промышленных масштабах,а также золото с платиной,раз 60 млн.будет выделено на годовщину.
А за год еще миллионов 500 вкачают в оборону и ,,намоют,,золотишка из бюджета,поэтому подожду следующего года-будет круто)))
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