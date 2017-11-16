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В этом году военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской Республики будет самым большим за все годы после восстановления независимости, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Командовать парадом, в котором примут участие более 1000 солдат Национальных вооруженных сил (НВС), земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов, будет командующий военно-морскими силами Ингус Визулис, а примут его главнокомандующий армией президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш.

На параде будут присутствовать почетные гости, в том числе представители зарубежных вооруженных сил.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде примут участие представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также промаршируют военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

В честь годовщины провозглашения государства с дамбы АВ будет произведен торжественный залп из орудий.

Парад на набережной 11 ноября завершат колонны военной техники, а в небе, если позволят погодные условия, пролетят вертолеты "Ми-17", "Agusta Bell 206B", "Agusta 109E Power", "Black Hawk" и истребители НАТО, которые патрулируют небо Балтии с авиационной базы в Шауляе.

С 11.00 до 16.30 у Рижского пассажирского порта будет демонстрироваться военная техника и экипировка, а на причале будут открыты для осмотра военные корабли.

17 ноября в 19.00 на набережной 11 ноября состоится генеральная репетиция парада.

Фото: flickr.com