Twitter возмущен пристройкой у здания оперы: что это, мавзолей? (17)

фото

Общество | 16 ноября 2017 года, 18:16

В социальной сети Twitter развернулась дискуссия о том, что возле здания Латвийской национальной оперы и балета появилась пристройка, напоминающая ангар.

Пользователи критически оценили появившееся здание и сравнивают его с мавзолеем и гаражом для олигарха, пишет Nra.lv. Другие отмечают, что в условиях ограниченных финансовых возможностей лучше такая пристройка, чем никакая.

фото

фото

Фото: facebook.com/shavrejs

Комментарии 17
мимо проходил 18 часов назад
Твитер возмущен.
А твитер это теперь ещё одна очередная партия, или что это?
Ответить
Хаха 17 часов назад
После вечногрязной горы-библиотеки уже ничто не удивляет. Кстати, скоро пристройку к бывш.музею красных латышских стрелков возведут. Такая же красотища, как и эта хрень.
1
Ответить
Агнессе 17 часов назад
Триппер сейчас твиттером зовотся...
Ответить