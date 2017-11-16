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В социальной сети Twitter развернулась дискуссия о том, что возле здания Латвийской национальной оперы и балета появилась пристройка, напоминающая ангар.

Pie operas tagad piebūvēts angārs - mauzolejs.. Arhitektoniskā katastrofa, lai neteiktu vairāk! pic.twitter.com/EJtorzPpt9 — Lejonhjarta (@Lauvassirds_) 13 ноября 2017 г.

Пользователи критически оценили появившееся здание и сравнивают его с мавзолеем и гаражом для олигарха, пишет Nra.lv. Другие отмечают, что в условиях ограниченных финансовых возможностей лучше такая пристройка, чем никакая.

Фото: facebook.com/shavrejs