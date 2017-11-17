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Гражданам Латвии дали возможность добровольно записываться в военный резерв. Те, кому исполнилось 18 лет, и кто не имеет судимостей за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разглашение государственной тайны, а также повреждение или уничтожение военного имущество могут в добровольном порядке пройти военный курс обучения и быть зачисленными в резерв Национальных вооруженных сил (НВС).

Такую возможность предоставляют утвержденные парламентом дополнения к закону о военной службе. Изменения в законодательстве потребовались потому, что согласно данным опроса НВС в Латвии многие граждане хотят пройти военную подготовку, но не желают быть зачисленными в Земессардзе или поступать на действительную военную службу.

В настоящее время резерв латвийской армии насчитывается 7000 человек.

Министерство обороны рассчитывает до 2018 года обучить 3000 человек. Чтобы увеличить число резервистов надо дать им возможность добровольно проходить военное обучение. Сейчас резервистов можно привлекать к активной службе только в случае мобилизации.