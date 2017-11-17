Граждане Латвии смогут добровольно записываться в военный резерв (17)

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Общество | 17 ноября 2017 года, 07:04

Гражданам Латвии дали возможность добровольно записываться в военный резерв. Те, кому исполнилось 18 лет, и кто не имеет судимостей за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разглашение государственной тайны, а также повреждение или уничтожение военного имущество могут в добровольном порядке пройти военный курс обучения и быть зачисленными в резерв Национальных вооруженных сил (НВС).

Такую возможность предоставляют утвержденные парламентом дополнения к закону о военной службе. Изменения в законодательстве потребовались потому, что согласно данным опроса НВС в Латвии многие граждане хотят пройти военную подготовку, но не желают быть зачисленными в Земессардзе или поступать на действительную военную службу.

В настоящее время резерв латвийской армии насчитывается 7000 человек.

Министерство обороны рассчитывает до 2018 года обучить 3000 человек. Чтобы увеличить число резервистов надо дать им возможность добровольно проходить военное обучение. Сейчас резервистов можно привлекать к активной службе только в случае мобилизации.

Комментарии 17
Дрон 5 часов назад
Гитлерюгенд прям.Лица,не обремененные отпечатком интеллекта.Зато в нацшарфике-он же теперь показатель лояльности.На фото не хватает только Вейониса,обходящего строй,и похлопывающего по щеке молодое пушечное мясо.
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Прапорщик 5 часов назад
Какие нахрен резервисты?80%молодёжи спит и видит как бы быстрее свалить от сюда,а остальным приплати так они откосят от армии.Вырастили патриотов.
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Полковник 5 часов назад
Вот я тоже не понимаю о каком таком военном резерве идет речь... Для каких нужд? От Америки защищаться?
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