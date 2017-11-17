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В день государственного праздника в Латвии будет дуть порывистый ветер, во многих местах пройдут дожди, и больше всего в Курземе, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Видземе и Курземе дожди будут небольшими и эпизодическими, а в Латгале день может пройти без осадков.

Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на субботу опустится до -1..+3 градусов, днем будет +3..+8, в ночь на воскресенье 0..+5.

Дожди и мокрый снег продолжатся в воскресенье и понедельник, а начиная со вторника похолодает, и температура не будет превышать нуля градусов даже днем.