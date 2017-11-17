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Водитель латвийской фирмы грузоперевозок Kreiss, который летом этого года спас ребенка в Норвегии, получит награду после возвращения в Ригу.

В соцсетях появилось видео, снятое этим летом в норвежской коммуне в губернии Согн-ог-Фьюране. Дети вышли и школьного автобуса и решили перейти дорогу через проезжую часть.

В этот момент по встречной полосе ехал грузовик Kreiss, водитель которого резко нажал на тормоз, еле успев в последнюю секунду остановить машину. Ребенок не пострадал.

Компания Kreiss связалась с водителем, чтобы его отблагодарить. Оказалось, что его зовут Мыкола, и он уже два года работает в фирме. Сейчас мужчина находится в Скандинавии.

По возвращении в Ригу его ждет награда за спасение ребенка, точную дату вручения премии компания объявит дополнительно.

Kreiss провела расследование в сотрудничестве с производителем фуры, компанией Volvo, и выяснила, что в данном случае благодарить стоит не отличные тормоза машины, а именно водителя. Ребенок был слишком маленького роста и появился на дороге очень неожиданно, чтобы тормозная система смогла опознать его как препятствие.

Исследование подтвердило, что именно водитель фуры, который вовремя оценил ситуацию и мгновенно на нее среагировал, спас жизнь ребенку.