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В Регистре кредитов в конце сентября 2017 года имелись сведения о 724,2 тыс. лиц, имеющих кредитные обязательства - на 1,1% больше, чем в конце 2016 года, сообщили в создавшем регистр Банке Латвии.

На 30 сентября 2017 года в Регистре кредитов были сведения о 4,46 млн обязательств (1,18 млн имеющих силу и 3,28 млн прекратившихся).

Из действующих обязательств лиц, числящихся на балансе участников регистра, в конце сентября они были у 1,1 млн лиц.

В третьем квартале 2017 года в регистр были включены сведения о 87,747 тыс. новых обязательств.

Из действующих обязательств лиц, числящихся на балансе участников регистра, 43,1% составляют потребительские кредиты, 28,1% - кредиты расчетных карт.

Общий фактический остаток действующих обязательств лиц, числящихся на балансе участников регистра, на конец сентября 2017 года составил 17,1 млрд евро.

В конце сентября 2017 года в Регистре кредитов было 104 участника, в том числе 16 зарегистрироваанных в Латвии кредитных учреждения и 6 филиалов иностранных кредитных учреждений, финансовое учреждение развития "Altum", 33 коммерческих общества, 6 страховых компаний и 33 ссудо-сберегательных общества, а также 9 участников с ограниченным статусом.

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