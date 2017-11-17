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Половина или 50% жителей Латвии на праздничное угощение к 18 ноября планирует выделить до 20 евро, еще 35% наметили потратить 21-40 евро, между тем 10% потратят на праздничное угощение 41-60 евро, а еще 5% упомянули, что на угощение к празднику будет выделено более 61 евро, свидетельствует опрос, проведенный Maxima Latvija.

Три самых популярных блюда, которые в этот праздник жители планируют подать к столу, – карбонад с картофелем, тушеная капуста с колбасками, а на десерт значительная часть выберет торт Cielaviņa.

Между тем ржаной хлеб и картошка, по мнению участников опроса, это те продукты, которые нравятся каждому жителю Латвии.

"Эти латышские продукты составляют также значимую часть корзины покупок. В этом году объемы продажи картофеля в магазинах Maxima, по сравнению с предыдущим годом, увеличились на 12%. В свою очередь, объемы продажи ржаного хлеба выросли на 2%. Однако наиболее серьезное увеличение объемов продаж прогнозируется, начиная с этой пятницы, когда значительная часть жителей после работы отправится в магазины, чтобы запастись всем необходимым для праздничных выходных", – прогнозирует директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.