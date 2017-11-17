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Ассоциированный профессор факультета Социальных знаний Кафедры права Даугавпилсского университета Зенон Индриков решил отказаться от присужденной ему 20 октября государственной награды Латвии, сообщает Skaties.lv.

После этого Орденский капитул Латвии принял решение отнять Крест Признания III степени у профессора. Такая формальность необходима после того, как Индриков самолично отказался от ее получения, подготовив заранее свое решение в письменном виде.

Причины, побудившие его отказаться от награды, он не назвал.

Зенон Индриков родился в 1938 году в Аглонской волости, учился в Академии МВД СССР, затем занимал должности заместителя главы Управления милиции и Управления МВД, а также возглавлял рижское отделение Минской высшей школы МВД при советской власти.

После восстановления независимости Латвии Индриков был заместителем министра внутренних дел Ивара Годманиса, затем стал ректором Полицейской академии. После этого продолжил работу в Даугавпилсском Университете.

Фото: president.lv