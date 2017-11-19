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Международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, создала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Латвию признали безопасной для туристов страной. На карте она отмечена бледно-желтым цветом, что означает низкий уровень опасности.

Самыми опасными странами оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди. Они обозначены символом "Е", который обозначает "экстремальный уровень риска".

Согласно карте Россия вошла в список стран с "быстро изменяющимся уровнем рисков" в области здоровья и средним уровнем безопасности наряду с Бразилией, Казахстаном и Индией (в большинстве районов страны). В организации отмечают, что в таких государствах время от времени случаются периоды политической нестабильности, жестокие протесты и теракты, а путешественники могут пострадать от местных жителей, религиозных фанатиков или расистов. Эффективность работы полиции разнится в зависимости от региона.

Также на сайте организации есть интерактивная карта рисков, которая показывает уровень опасности для туристов в разных сферах. Последний раз она обновлялась 17 ноября.

Самыми безопасными для туристов считаются Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швейцария, Словения и Люксембург. Среди самых опасных — Йемен, Ливия, Сирия, Афганистан, Мали, Центральноафриканская Республика, Сомали и Южный Судан, а также территория самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и сектора Газа.