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Министр образования и науки Карлис Шадурскис назвал предложение активистов об обеспечении автономии русских школ абсолютно антиконституционным.

Министр выразил уверенность в том, что состоявшаяся вчера акция у Кабинета министров имеет исключительно политическую подоплеку.

"Мне кажется, что это политическая акция протеста накануне государственного праздника очень четко показывает, каковы на самом деле цели протестующих, и образование - лишь повод, чтобы бороться за чисто политические цели, вдохновленные российской пропагандой", - сказал политик.

Шадурскис призвал всех прочитать Конституцию Латвии, особенно ее преамбулу.

"Предложение об автономии русских школ - абсолютно антиконституционно. Тут даже нечего рассматривать. Это что-то вроде агитации, которая у нас когда-то была по референдуму за второй государственный язык", - подчеркнул глава Минобразования.

Как сообщалось, более тысячи человек 16 ноября отправились в шествие по центру Риги в знак протеста против образования только на латышском языке.

Более 11 тысяч человек поставили свои подписи на портале общественных инициатив Manabalss.lv под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования.

Подписи за отмену школьной реформы будут переданы в Сейм во вторник, 21 ноября, после государственных праздников.