Соцсети: почему в Латвии продаются неправильные флаги? (21)
Общество | 17 ноября 2017 года, 15:06
Ежегодно, в преддверии 18 ноября, наблюдается повышенный спрос на праздничную атрибутику. Однако не все изделия изготавливаются корректно, сообщает портал Skaties.lv.
Так, пользователь соцсети Facebook Янис Муктупавелс указал на то, что в магазинах продаются латвийские флаги, у которых неправильно соблюдены пропорции.
Мужчина купил несколько красно-белых-красных флагов в разных магазинах и сравнил их между собой.
Пользователь отметил, что флаг Латвии должен представлять собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос — карминовой, белой и снова карминовой, ширина которых соотносится как 2:1:2.
Наверно всем насрать на эти пропорции,кроме яниса!!
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неправильные пчелы, дают неправильный мед.
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Какова страна, таково и отношение к флагу.
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