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Ежегодно, в преддверии 18 ноября, наблюдается повышенный спрос на праздничную атрибутику. Однако не все изделия изготавливаются корректно, сообщает портал Skaties.lv.

Так, пользователь соцсети Facebook Янис Муктупавелс указал на то, что в магазинах продаются латвийские флаги, у которых неправильно соблюдены пропорции.

Мужчина купил несколько красно-белых-красных флагов в разных магазинах и сравнил их между собой.

Пользователь отметил, что флаг Латвии должен представлять собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос — карминовой, белой и снова карминовой, ширина которых соотносится как 2:1:2.