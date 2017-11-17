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Сегодня, 17 ноября, в 19:00, на набережной 11 ноября состоится генеральная репетиция военного парада. Как сообщило Минобороны, в этом году военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской Республики будет самым большим за все годы после восстановления независимости.

Во время торжеств в честь государственного праздника в Риге в выходные дни ожидаются значительные ограничения движения. Ограничения вводятся уже с вечера пятницы.

С 18 часов 17 ноября до 23 часов 18 ноября закроют движение транспортных средств по Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, а также закроют движение по Полю гате и Бискапа гате на участке от Набережной 11 ноября до улицы, расположенной параллельно Набережной 11 ноября.

С 8 часов 17 ноября до часа ночи 19 ноября ограничат или в случае необходимости закроют транспортное сообщение по крайней правой полосе движения по Набережной 11 ноября на участке длиной 150 метров от ул. Миесниеку в направлении Полю гате.

С 18 часов до 23 часов вечера 17 ноября и с 12 часов до 15 часов 18 ноября закроют движение по правой стороне ул. Экспорта на участке и в направлении от ул. Цитаделес до Набережной 11 ноября. В свою очередь с 18 часов 17 ноября до 23 часов 18 ноября закроют движение для тяжелого транспорта по ул. Экспорта на участке от ул. Ханзас до ул. Муйтас и по ул. Краста на участке от Островного моста до ул. 13 Января.

С 11 часов до 16 часов 18 ноября закроют движение по ул. Краста на участке и в направлении от Железнодорожного моста до ул. Тургенева.

18 ноября с 17:45 до 19:00 закроют движение транспортных средств по ул. Кр. Валдемара на участке и в направлении от ул. Цитаделес до бульв. Райниса и по ул. Цитаделес на участке от ул. Кр. Валдемара до ул. Торня.

В случае необходимости будет ограничено или закрыто движение:

18 ноября с 20:30 до 22:00 по Набережной 11 ноября на участке от Ул. 13 января до ул. Калькю (за исключением общественного транспорта); 18 ноября с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00 по ул. Калькю на участке от Набережной 11 ноября до Ратушной площади (за исключением общественного и оперативного транспорта).

18 ноября с 20:45 до 21:30 закроют движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта, движение которого будет регулироваться исходя из необходимости):

по Каменному мосту;

по бульв. Узварас на участке от ул. Валгума до Каменного моста;

по ул. Мукусалас на участке от Каменного моста до ул. Кугю;

по ул. Кугю на участке от ул. Мукусалас до ул. Триядибас;

по ул. Триядибас на участке от ул. Кугю до ул. Валгума;

по Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до здания № 31

На Набережной 11 ноября (на месте разворота транспортных средств). Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена:

с 20 часов 16 ноября до 5 часов 19 ноября на обеих сторонах Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

с 20 часов 17 ноября до 20 часов 18 ноября на ул. Цитаделес на участке от ул. Торня до площади Пилс (за исключением транспортных средств с приглашениями, выданными канцелярией президента государства);

с 20 часов 17 ноября до 23 часов 18 ноября на автостоянке на Набережной 11 ноября (около железнодорожной насыпи), ближе к ул. Маскавас;

с 7 часов 18 ноября до 5 часов 19 ноября на Набережной 11 ноября на участке от Полю гате до Бискапа гате (на обеих сторонах улицы, расположенной параллельно Набережной 11 ноября), кроме транспортных средств НВС;

с 20 часов 17 ноября до 15 часов 18 ноября (кроме транспортных средств со специальными пропусками) на обеих сторонах бульв. Аспазии на участке от ул. Театра до ул. Калькю и на обеих сторонах бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке от ул. Калькю до ул. Смилшу;

18 ноября с 7 часов до 11 часов на обеих сторонах улицы между площадью Гердера и Домской площадью, а также на площади Гердера;

18 ноября с 7 часов до 15:30 на левой стороне ул. Бруниниеку на участке от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара;

18 ноября с 7 часов до 23 часов на ул. Калькю на участке от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

18 ноября с 14:00 до 14:45 полиция будет сопровождать военный парад и шествие подразделений Национальных вооруженных сил по маршруту: Набережная 11 ноября – ул. Калькю – памятник Свободы – бульв. Бривибас – ул. Бривибас – ул. Бруниниеку, а также в случае необходимости будет регулироваться, ограничиваться или закрываться движение транспортных средств по улицам, пересекающим маршрут военного парада.

С 17 часов 17 ноября до часа ночи 19 ноября закроют движение пешеходов на дамбе AB.

18 ноября с 8:30 до 11:15 и с 18:30 до 20:20 в случае необходимости будет ограничиваться или закрываться движение водного транспорта по городскому каналу на участке от моста через ул. Кр. Барона до пешеходного моста около Бастионной горки.

С 12 часов 17 ноября до 10 часов 18 ноября ограничат движение водного транспорта в акватории Даугавы между Каменным и Вантовым мостом (за исключением водных транспортных средств с пропусками, выданными организаторами мероприятия). В свою очередь с 10:00 до 24:00 18 ноября движение водного транспорта в акватории Даугавы между Каменным и Вантовым мостом будет закрыто.

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