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Хотя в городах есть тротуары, и пешеходы, казалось бы, находятся в безопасности, 90% ДТП с участием пешеходов регистрируется именно в населенных пунктах, пишет Neatkarigа.

И четырехполосные "зебры" - самая опасная ловушка: пока одна машина пропускает пешеходов, вторая проезжает мимо. По статистике ДТП, Латвия постепенно уступает позиции лидера по числу погибших и пострадавших в ДТП и приближается к среднеевропейским показателям.

Однако в процентном отношении число пострадавших в ДТП пешеходов в Латвии все еще остается одним из самых высоких в Европе - около 30%. Для сравнения - в Скандинавии оно составляет всего 5-6%.

Поэтому в этом году кампания безопасности дорожного движения нацелена именно на пешеходов, причем в первую очередь на горожан.