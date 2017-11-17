Латвия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству пострадавших в ДТП (5)
Общество | 17 ноября 2017 года, 20:32
Хотя в городах есть тротуары, и пешеходы, казалось бы, находятся в безопасности, 90% ДТП с участием пешеходов регистрируется именно в населенных пунктах, пишет Neatkarigа.
И четырехполосные "зебры" - самая опасная ловушка: пока одна машина пропускает пешеходов, вторая проезжает мимо. По статистике ДТП, Латвия постепенно уступает позиции лидера по числу погибших и пострадавших в ДТП и приближается к среднеевропейским показателям.
Однако в процентном отношении число пострадавших в ДТП пешеходов в Латвии все еще остается одним из самых высоких в Европе - около 30%. Для сравнения - в Скандинавии оно составляет всего 5-6%.
Поэтому в этом году кампания безопасности дорожного движения нацелена именно на пешеходов, причем в первую очередь на горожан.
Источник: nra.lv
а тому кто разрешил велосипедистам переезжать пешеходный переход - надо в башку гвоздь вбить
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И по сторонам смотреть, когда на проезжую часть выходите, не пробовали?
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у страны нет задачи с этим бороться . есть куча не затратных мер административного характера позволяющих уже со среды ( во вторник сейм в ускоренном порядке принимает поправки о повышении штрафов от 4 до 10 раз ) аварийность и травматизм сокращается на 69 % в первый месяц и еще на 12 во второй .... как то так . но кому это надо ...?
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