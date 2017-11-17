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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поддерживает инициативу об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики.

"Я думаю, это элементарно и пошло бы Латвии только на пользу", - сказала она в эфире Латвийского телевидения.

По мнению Вике-Фрейберги, соответствующие изменения давно должны были произойти.

"Сейчас, спустя более 20 лет после восстановления независимости, в свободной Латвии, которая является страной-участницей Евросоюза, я не вижу никаких ни юридических, ни моральных оснований, чтобы автоматически не предоставлять гражданство Латвии родившимся здесь детям в момент их рождения", - отметила Вике-Фрейберга.

Напомним, ранее экспертная группа выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, которые родятся после 1 июня 2018 года. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре этого года президент Раймонд Вейонис [передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил.

Источник: ИТАР-ТАСС

Фото из Flickr