Вике-Фрейберга: гражданство для детей неграждан пойдет Латвии на пользу (13)

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Общество | 17 ноября 2017 года, 16:48

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поддерживает инициативу об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики.

"Я думаю, это элементарно и пошло бы Латвии только на пользу", - сказала она в эфире Латвийского телевидения.

По мнению Вике-Фрейберги, соответствующие изменения давно должны были произойти.

"Сейчас, спустя более 20 лет после восстановления независимости, в свободной Латвии, которая является страной-участницей Евросоюза, я не вижу никаких ни юридических, ни моральных оснований, чтобы автоматически не предоставлять гражданство Латвии родившимся здесь детям в момент их рождения", - отметила Вике-Фрейберга.

Напомним, ранее экспертная группа выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, которые родятся после 1 июня 2018 года. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре этого года президент Раймонд Вейонис [передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил.

Источник: ИТАР-ТАСС

Фото из Flickr

Комментарии 13
Надо же! 19 часов назад
Она - думает!

Как давно?
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алекс 19 часов назад
На пользу Латвии пойдет только одно,а это -время,когда многие из коллег канадской старушки присоединятся к ней в том месте,на которое она потратила столько сил и может быть,что не факт,придет новое поколение политиков,которые захотят не припасть к бюджету и стоять раком перед другими странами,а иметь страну, проводящую политику для народа,если он к тому времени останется в стране.
Оптимист не тот,кто первым кричит-Ура!,а кто последний кричит-П...ц!Будем оптимистами.
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Eliza 17 часов назад
"Вике-Фрейберга: гражданство для детей неграждан пойдет Латвии на пользу.* ПШЛА вон ГНИДА, не тебе решать.
Или ты решила открыть новый "Саласпилский трудовой лагерь"???
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