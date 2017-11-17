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С 1 марта 2018 года в теоретическом экзамене Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появятся видеовопросы, который будут приближены к реальным ситуациям на дороге, пишет Skaties.lv.

В CSDD пояснили, что для безопасного движения сегодня недостаточно знаний по техническому управлению транспортным средством и соблюдению правил дорожного движения. Важно учиться понимать различные дорожные обстоятельства, уметь предусмотреть возникновение опасной ситуации и соответственно отреагировать на нее, а также сотрудничать с другими участниками движения.

По мнению дирекции, видеовопросы улучшат процесс обучения автоводителей, помогут им прогнозировать и опознавать опасные ситуации, улучшат общую безопасность и уровень культуры на дорогах. Динамичное изображение дорожной ситуации в экзамене по теории - нововведение в подготовке водителей и Латвия станет одной из первых стран, которая это введет.

Предусмотрено, что в экзамен будут включены три видеовопроса по следующим темам: дорога и погода, предсмотрение опасности в дорожном движении, а также культура вождения. Все эти темы уже сейчас включены в программу обучения, но видеовопросы позволят включить их и в экзамен.