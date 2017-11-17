Мурниеце благодарна боевой группе НАТО за укрепление независимости Латвии (46)

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Общество | 17 ноября 2017 года, 19:06

Сегодня Сейм Латвии, накануне празднования годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики, посетили представители боевой группы союзников по НАТО - американские, канадские, албанские, испанские, польские, словенские военнослужащие.

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Спикер парламента Инара Мурниеце провела экскурсию по Сейму и рассказала военным о вызовах, с которыми приходится сталкиваться Латвии в последнее время. Политик поблагодарила военных иностранных государств за их содествию и вклад в безопасность государства.

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Во встрече также приняли участие представители командования боевой группы НАТО, а также представители посольства США во главе с послом Нэнси Петит.

"Рада приветствовать партнеров по боевой группе НАТО из Европы и США в Латвии накануне дня независимости. Благодарна Канаде, Албании, Италии, Польши, Словении, Испании и Соединенных Штатов за ваш огромный вклад в безопасность и независимость Латвии", - написала Мурниеце в соцсети Twitter.

После посещения парламента военнослужащие отправились на геренальную репетицию военного парада, который состоится в субботу 18 ноября на набережной 11 ноября, в Риге.

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Фото: flickr.com/saeima.lv/lv/autortiesibas

Комментарии 46
Не Лоялен 17 часов назад
Думаю многие тут со мной согласятся,Народ Латвии проклинает сейм,за то что в нем состоят такие спикеры сейма как ты!Как ты свою должность получила русофобка конченая не понятно!
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алекс 17 часов назад
,,Независимая,,стипендиатка Сороса благодарна Америке(НАТО-считай Штаты) за укрепление ,,независимости,,Латвии.
США всегда учатся на ошибках.Купив правительство Аргентины в 1973,американцы упустили из вида армию,где старший состав оказался патриотами страны.Пришлось грабителям убираться из страны по быстрому,а проданые политиканы получили свое,поэтому на всякий случай,чтобы не соскочили,на руководящие посты в МО в подконтрольных странах ставят своих людей из местного племени и вводят войска для самоуспокоения и успокоения коллаборационистов,нахапавших денег из госбюджета при полном содействии кураторов.
Ничего нового за все годы существования бандитского государства -США.

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Garik 17 часов назад
Да, да. Защищайте НАС и далее. Не от "агресси Путина", так от "благодарности" народа!
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