Сегодня Сейм Латвии, накануне празднования годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики, посетили представители боевой группы союзников по НАТО - американские, канадские, албанские, испанские, польские, словенские военнослужащие.

Спикер парламента Инара Мурниеце провела экскурсию по Сейму и рассказала военным о вызовах, с которыми приходится сталкиваться Латвии в последнее время. Политик поблагодарила военных иностранных государств за их содествию и вклад в безопасность государства.

Во встрече также приняли участие представители командования боевой группы НАТО, а также представители посольства США во главе с послом Нэнси Петит.

Proud to welcome partners from the @NATO EFP battle group and and the US in #Latvia on the eve of our Independence day. Thankful to Canada, Albania, Italy, Poland, Slovenia, Spain, and the United States for your tremendous contribution to Latvia’s security and independence. pic.twitter.com/1BpZbsc2CZ