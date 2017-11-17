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Почти половина или 49% жителей Латвии будут отмечать 18 ноября за праздничным столом в семейном кругу, показал опрос, проведенный Maxima Latvija.

Еще 27% респондентов отправятся на праздничный салют, 15% планируют посетить какой-нибудь праздничный концерт, а еще 9% упомянули другой вариант, например, отправятся на организованное Maxima Latvija мероприятие с дегустацией возле магазина Maxima XXX в Риге, на К.Улманя гатве, 88a и другие варианты.

Хотя на 18 ноября намечено множество разных мероприятий, Maxima Latvija также приглашает отметить день рождения Латвии. В день праздника с 12:00 до15:00 к магазину Maxima XXX в Риге, на К.Улманя гатве, 88a, приглашают всех желающих насладиться в этот праздничный день различными лакомствами от латвийских производителей на мероприятии Svaigs Labs Latvijas.

"День рождения Латвии – это особый день для каждого из нас, поэтому мы приглашаем отпраздновать его вместе, вкусными продуктами. Такие дегустационные мероприятия предприятие Maxima Latvija организовывало в прошлом ноябре, а также в мае этого года, когда они получили большой отклик. Этим мероприятием мы хотим помочь местным производителям в популяризации местных продуктов, а также предоставить возможность каждому жителю познакомиться, отведать и полюбить эти продукты, чтобы они играли еще более важную роль в повседневном меню”, – отмечает член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

На мероприятии Svaigs Labs Latvijas свои продукты для дегустации жителям в этот раз предложат представители Gaļas nams Ādaži, Rēzeknes gaļas kombināts, Latgales dārzeņu loģistika”, “GPU Nākotne”, “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, “Putnu fabrika Ķekava”, “Latvijas Maiznieks”, “Smiltenes piens”, “Siera nams”, “Puratos Latvia” и “Meistara Marka”.

На мероприятии в праздничной атмосфере каждый сможет отведать более 40 различных произведенных в Латвии продуктов, насладиться праздничным концертом, а также поработать в творческих мастерских, вместе с детьми смастерить кормушку для синичек и принять участие в совместных танцах, песнях и других действиях.

В праздничном концерте примут участие коллектив народных танцев “Tapa”, а также Иво Фоминс с группой. Вести семейное мероприятие будет ведущий радиопередач Янис Романовскис.