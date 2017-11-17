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С сегодняшнего дня в столице начинается традиционный фестиваль света Staro Rīga, в рамках которого будет представлено 35 световых объекта, а также пройдут различные праздничные мероприятия.

В этом году на фестивале будут представлены три программы – основная «К звездам», международная, в рамках которой свои работы представят авторы из разных стран мира, а также уже знакомая посетителям программа «Рижский карнавал», в которой примут участие различные предприятия и учреждения. Фестиваль продлится до понедельника, 20 ноября. Световые инсталляции будут зажигаться каждый день, с 17.00 до 23.00.

Фестиваль Staro Rīga в этом году пройдет уже в десятый раз и является одним из мероприятий рижской программы празднования столетия Латвии, поэтому многие объекты будут подчеркивать чувство принадлежности государству и создавать патриотический настрой.

Так, например, в Верманском парке можно будет увидеть объект «Симбиоз», который представляет собой иллюстрацию трех временных измерений – взаимодействие прошлого, настоящего и будущего.

Тем временем в субботу, 18 ноября в 16:00 рижан и гостей столицы приглашают на площадь Екаба, где откроется художественный объект под названием «Кладезь времени», посвященный столетию Латвийского государства. При помощи данного объекта Рига начнет символический отсчет времени до столетия Латвии.

Более подробную информацию о фестивале Staro Rīga и расположении световых объектов можно найти на сайте staroriga.lv. Фестиваль организует Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

фото: staroriga.lv