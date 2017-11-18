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Национальное объединение в социальной сети Facebook призывает всех патриотично настроенных принять участие в факельном шествии 18 ноября. Мероприятие начнется в 17 часов с мини-концерта у места сбора у памятника Карлису Улманису (на перекрестке улицы Валдемара и бульвара Райниса), а затем собравшиеся в 18 часов пройдут по маршруту улица Валдемара - набережная 11 ноября - улица Калькю - памятник Свободы.

Как поясняет Нацблок, цель факельного шествия - выразить благодарность основателям Латвии и борцам за ее независимость, вера которых в будущее латышского народа и принесенные ими жертвы дали возможность быть среди тех редких народов мира, у которых есть свое государство.

Нацблок для проведения шествия приготовил 10 000 факелов, которые будут раздаваться всем пришедшим.

Факельному шествию 2017 года посвящена песня "Kopā par Brīvību", слова которой написал лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс. Как написал политик в соцсети Facebook, ему выпала честь участвовать в записи песни, авторами музыки которой являются Кристапс Лиепа и Робертс Динтерс. Музыканты из группы "Līvi" и Букс впервые исполнят эту песню "вживую" во время концерта в 17 часов у памятника Улманису".

Кроме того, во время концерта у памятника Карлису Улманису певец и участник шоу "X Faktors" Эдгар Крейлис исполнит песню "Esmu šeit".