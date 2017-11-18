Латвия отмечает День независимости: программа праздничных мероприятий (8)
Латвия сегодня, 18 ноября отмечает 99 годовщину со дня провозглашения независимости.
В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В течение нескольких месяцев после этого решающего события шли бои – Российская империя не желала терять территорию, имевшую для нее стратегическое значение. Но Латвия сумела отстоять свою независимость. С тех пор 18 ноября считается днем рождения Латвийской Республики.
Праздничные мероприятия пройдут по всей Латвии, в свою очередь в Риге состоятся официальные торжества. На протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование начинается в первой половине дня и открывается торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В мероприятии участвуют президент страны и другие высокопоставленные лица.
Во второй половине дня на набережной 18 Ноября проводится парад Национальных вооруженных сил. Завершается День провозглашения независимости красочным салютом у Даугавы.
Программа мероприятий
09:00 Богослужение в честь 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Домском соборе.
10:30 Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис возлагают цветы к памятнику Свободы.
12:00 Торжественное заседание Сейма в честь 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
13:30 Торжественное заседание Рижской думы во Дворце культуры ВЭФ и вручение награды "Рижанин года".
13:30 Праздничный военный парад на набережной 11 ноября в Риге.
14:00 Концерт "Поем для Латвии" в церкви Св. Петра в Риге.
14:00 Праздничный концерт "Raxtu Raxti" в многофункциональном холле на Кипсале.
15:00 Концерт "Латвия - твоя и моя" во Дворце культуры ВЭФ.
15:00 Президент вручает высшие государственные награды в Рижском замке.
17:30 Праздничный концерт в честь 99-й годовщины Латвии в Рижском замке.
20:00 Президент выступает с обращением к народу Латвии у памятника Свободы.
21:00 Совместное пение государственного гимна и праздничный фейерверк на набережной 11 ноября.
Стоит отметить, что параллельно официальным мероприятиям, пройдет и факельное шествие, которое ежегодно организует Национальное объединение "Visu Latvijai!"—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.
Нацблок в этом году просил президента Латвии разрешить завершить у памятника Свободы традиционное факельное шествие 18 ноября, где затем президент обращается к собравшимся с поздравительной речью. Но ответа из президентской канцелярии так и не получено.
Лучше спою
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-Взвейтесь кострами, Синие ночи!