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Латвия сегодня, 18 ноября отмечает 99 годовщину со дня провозглашения независимости.

В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В течение нескольких месяцев после этого решающего события шли бои – Российская империя не желала терять территорию, имевшую для нее стратегическое значение. Но Латвия сумела отстоять свою независимость. С тех пор 18 ноября считается днем рождения Латвийской Республики.

Праздничные мероприятия пройдут по всей Латвии, в свою очередь в Риге состоятся официальные торжества. На протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование начинается в первой половине дня и открывается торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В мероприятии участвуют президент страны и другие высокопоставленные лица.

Во второй половине дня на набережной 18 Ноября проводится парад Национальных вооруженных сил. Завершается День провозглашения независимости красочным салютом у Даугавы.

Программа мероприятий

09:00 Богослужение в честь 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Домском соборе.

10:30 Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис возлагают цветы к памятнику Свободы.

12:00 Торжественное заседание Сейма в честь 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

13:30 Торжественное заседание Рижской думы во Дворце культуры ВЭФ и вручение награды "Рижанин года".

13:30 Праздничный военный парад на набережной 11 ноября в Риге.

14:00 Концерт "Поем для Латвии" в церкви Св. Петра в Риге.

14:00 Праздничный концерт "Raxtu Raxti" в многофункциональном холле на Кипсале.

15:00 Концерт "Латвия - твоя и моя" во Дворце культуры ВЭФ.

15:00 Президент вручает высшие государственные награды в Рижском замке.

17:30 Праздничный концерт в честь 99-й годовщины Латвии в Рижском замке.

20:00 Президент выступает с обращением к народу Латвии у памятника Свободы.

21:00 Совместное пение государственного гимна и праздничный фейерверк на набережной 11 ноября.

Стоит отметить, что параллельно официальным мероприятиям, пройдет и факельное шествие, которое ежегодно организует Национальное объединение "Visu Latvijai!"—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

Нацблок в этом году просил президента Латвии разрешить завершить у памятника Свободы традиционное факельное шествие 18 ноября, где затем президент обращается к собравшимся с поздравительной речью. Но ответа из президентской канцелярии так и не получено.