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Агентство латышского языка (АЛЯ) намерено изучить качество преподавания латышского языка в школах нацменьшинств. Результаты станут известны весной будущего года.

Родители детей, посещающих общеобразовательные школы нацменьшинств, активно обсуждают в социальных сетях низкое качество преподавания, программ и учебников, по которым школьники изучают государственный язык. При этом родители очень хотят, чтобы дети язык выучили.

"Мы общаемся с Министерством образования и науки и считаем, что они осознают наличие проблем в сфере изучения латышского языка. Но я думаю, что в латвийском образовании сейчас столько проблем, что министерство просто не в силах решить их все", - говорит Ирина Авдеева, эксперт по вопросам образования Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН).

В то же время главный методист отдела образования АЛЯ Винета Вайваде сообщила, что агентство сейчас организует исследование качества освоения латышского языка в 9-х и 12-х классах школ нацменьшинств, в рамках которого будет проведено анкетирование и интервью с родителями, учителями и учениками.

"Первые результаты станут известны весной. Нас тоже интересует, каково качество обучения на самом деле. От результатов исследования мы сможем отталкиваться в дальнейшей работе. А от фразы "многие родители недовольны" - не можем", - сказала представитель агентства.

фото: flickr.com, Mixnews.lv