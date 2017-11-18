Школы нацменьшинств проверят на качество преподавания латышского языка (10)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 12:44

Агентство латышского языка (АЛЯ) намерено изучить качество преподавания латышского языка в школах нацменьшинств. Результаты станут известны весной будущего года.

Родители детей, посещающих общеобразовательные школы нацменьшинств, активно обсуждают в социальных сетях низкое качество преподавания, программ и учебников, по которым школьники изучают государственный язык. При этом родители очень хотят, чтобы дети язык выучили.

"Мы общаемся с Министерством образования и науки и считаем, что они осознают наличие проблем в сфере изучения латышского языка. Но я думаю, что в латвийском образовании сейчас столько проблем, что министерство просто не в силах решить их все", - говорит Ирина Авдеева, эксперт по вопросам образования Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН).

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В то же время главный методист отдела образования АЛЯ Винета Вайваде сообщила, что агентство сейчас организует исследование качества освоения латышского языка в 9-х и 12-х классах школ нацменьшинств, в рамках которого будет проведено анкетирование и интервью с родителями, учителями и учениками.

"Первые результаты станут известны весной. Нас тоже интересует, каково качество обучения на самом деле. От результатов исследования мы сможем отталкиваться в дальнейшей работе. А от фразы "многие родители недовольны" - не можем", - сказала представитель агентства.

фото: flickr.com, Mixnews.lv

Комментарии 10
Гражданин латвии 18 часов назад
Эти родители видимо не понимают,что русские здесь не эмигранты и русский язык должен быть государственным.
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Мдаа 18 часов назад
В школах с латышским языком обучения, ученики не могут нормально выучить свой же язык. Что говорить о других школах?
Боролись , боролись 25 лет и напоролись.
Знание языков лишним не бывает, но зачем нужны языки на грядках или складах других стран?
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ХА ХА 18 часов назад
ПРОВЕРЯТ??? А ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ,ЕСЛИ КАЧЕСТВО НИЖЕ ПЛИНТУСА, ДА К ТОМУ ЖЕ В РИГЕ ДЕФИЦИТ . И НЕ ХВАТАЕТ 40 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. ТАК О КАКОМ ПЕРЕВОДЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ОБУЧЕНИЕ ЛАТЫШСКОМУ ЯЗЫКУ. ЭТО НАДО БЫТЬ КРУГЛЫМ ШИЗОФРЕНИКОМ У КОТОРОГО В ГОЛОВЕ ЗАСЕЛА ЭТА ИДЕЯ. НО ИДИОТИЗМ НЕ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ ИБО ВСЕ СТАНУТ ИДИОТАМИ, А ИХ И ТАК У НАС УЖЕ БОЛЕЕ 85000.
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