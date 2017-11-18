НАТО: шли войны, менялись империи, но Латвия выстояла! (43)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 17:35

НАТО поздравило Латвию с праздником 18 ноября, опубликовав в своем аккаунте на Twitter видео, посвященное истории обретения независимости Латвийской Республики.

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"Она видела, как империи рушатся, войны выигрываются и проигрываются, президенты приходят и уходят. Узнайте больше о статуе свободы в Риге - Мильде, названной матерью Латвии. Нажмите ссылку на видео, чтобы посмотреть всю историю", - сказано в публикации под видеосюжетом.

Напомним, Латвия сегодня, 18 ноября отмечает очередную годовщину со дня провозглашения независимости.

В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В течение нескольких месяцев после этого решающего события шли бои – Российская империя не желала терять территорию, имевшую для нее стратегическое значение. Но Латвия сумела отстоять свою независимость. С тех пор 18 ноября считается днем рождения Латвийской Республики.

Комментарии 43
алекс14 часа назад
Гитлер не успел переименовать Латвию в более немецкое название,созвучное слуху и вывезти большую часть латышей в Фатерлянд,как пришла Красная Армия,оставив название,оставив латышей и отстроив страну заново.Пришел Северо-атлантический альянс,забрал независимость,забирает деньги и ресурсы,но оставил название страны.
Вот фортит Латвии,а могла бы как только не называться.
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Витяй Негодяй13 часа назад
что не новость,то анекдот..
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Свидетель14 часа назад
Мы видел, как империи рушатся, войны выигрываются и проигрываются, президенты приходят и уходят, но мы живы и полны сил, и никаким дустом нас не изведешь!
С праздником всех людей, для кого Латвия - Родина!
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