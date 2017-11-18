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НАТО поздравило Латвию с праздником 18 ноября, опубликовав в своем аккаунте на Twitter видео, посвященное истории обретения независимости Латвийской Республики.

"Она видела, как империи рушатся, войны выигрываются и проигрываются, президенты приходят и уходят. Узнайте больше о статуе свободы в Риге - Мильде, названной матерью Латвии. Нажмите ссылку на видео, чтобы посмотреть всю историю", - сказано в публикации под видеосюжетом.

Напомним, Латвия сегодня, 18 ноября отмечает очередную годовщину со дня провозглашения независимости.

В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В течение нескольких месяцев после этого решающего события шли бои – Российская империя не желала терять территорию, имевшую для нее стратегическое значение. Но Латвия сумела отстоять свою независимость. С тех пор 18 ноября считается днем рождения Латвийской Республики.