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Русскоязычное население Латвии также любит и ценит эту страну, как и коренные жители и печально, что народ делают жертвой политических интриг, об этом написала Лига Котане в своем аккаунте на Facebook.

Mixnews публикует пост Лиги Котане в переводе на русский язык.

Это моя самая любимая фотография. На снимке девочки, рожденные в русскоязычной семье. Очень люблю эту семью. Тем латышам, которые кричат: "Латвию - латышам", советую начать видеть, что в Латвии проживали и будут проживать разные народы, и Вы наверное не можете понять, что и нелатыши уважают эту землю, работают, платят налоги, и тоже хотят чувствовать свою принадлежность к стране. Начните с ТОЛЕРАНТНОСТИ!!!

Мне тоже пришлось пройти долгий путь, чтобы это понять. И знаете, я не могу назвать ни одного человека другой национальности из своего круга общения, кто бы неуважительно относился ко мне, к моей семье, к традициям моего народа. Может быть здесь работает принцип "как Вы к другим, так и другие к Вам?

На праздновании Янова дня я выступала в русскоязычной среде. Конечно, что я волновалась, я тоже полна предрассудков и стереотипов. Надела национальный костюм и пошла. Ко мне подходили русские люди и говорили: "Какая вы молодец, нам так нравятся латышские традиции, мы тоже хотим к вам, но мы стесняемся, мы не умеем говорить по-латышски, и нам негде тренироваться на нем говорить".

Мне так не хотелось в праздник говорить о негативе, но нельзя не замечать то, как мы становимся жертвами политических интриг.

Я хотела бы, чтобы Латвия была современной европейской страной, с образованными, прогрессивными людьми, с людьми, которые уважают ценности своего народа, и с уважением относятся к людям и ценностям других народов!!!

Пусть всех у нас будет красивый праздник!!!

Пользователи соцсети, среди которых латыши, русские и люди других национальностей, стали выражать благодарность Лиге и признаваться в любви к Латвии и к автору поста.

"Сердечное спасибо тебе, Лига, за такие теплые слова! Родина у нас одна и здесь нам всем надо жить дружно! Красивые и на самом деле правдивые слова! Спасибо за такой откровенный и сердечный пост, который от сердца приятно читать! Снимаю шляпу", - пишут пользователи.

Откликнулась на такие слова и мама маленьких девочек с фотографии Рената Тюрина. "Спасибо, Лига! Мы тебя тоже любим. И мне радостно, что мои девочки стали "иллюстрацией" к твоим таким правильным словам!", - написала молодая мамочка.

Фото автора поста Лиги Котане