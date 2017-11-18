Жительница: русские Латвии тоже любят страну, но политики этого не хотят замечать (34)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 17:46

Русскоязычное население Латвии также любит и ценит эту страну, как и коренные жители и печально, что народ делают жертвой политических интриг, об этом написала Лига Котане в своем аккаунте на Facebook.

Mixnews публикует пост Лиги Котане в переводе на русский язык.

Это моя самая любимая фотография. На снимке девочки, рожденные в русскоязычной семье. Очень люблю эту семью. Тем латышам, которые кричат: "Латвию - латышам", советую начать видеть, что в Латвии проживали и будут проживать разные народы, и Вы наверное не можете понять, что и нелатыши уважают эту землю, работают, платят налоги, и тоже хотят чувствовать свою принадлежность к стране. Начните с ТОЛЕРАНТНОСТИ!!!

Мне тоже пришлось пройти долгий путь, чтобы это понять. И знаете, я не могу назвать ни одного человека другой национальности из своего круга общения, кто бы неуважительно относился ко мне, к моей семье, к традициям моего народа. Может быть здесь работает принцип "как Вы к другим, так и другие к Вам?

На праздновании Янова дня я выступала в русскоязычной среде. Конечно, что я волновалась, я тоже полна предрассудков и стереотипов. Надела национальный костюм и пошла. Ко мне подходили русские люди и говорили: "Какая вы молодец, нам так нравятся латышские традиции, мы тоже хотим к вам, но мы стесняемся, мы не умеем говорить по-латышски, и нам негде тренироваться на нем говорить".

Мне так не хотелось в праздник говорить о негативе, но нельзя не замечать то, как мы становимся жертвами политических интриг.

Я хотела бы, чтобы Латвия была современной европейской страной, с образованными, прогрессивными людьми, с людьми, которые уважают ценности своего народа, и с уважением относятся к людям и ценностям других народов!!!

Пусть всех у нас будет красивый праздник!!!

Пользователи соцсети, среди которых латыши, русские и люди других национальностей, стали выражать благодарность Лиге и признаваться в любви к Латвии и к автору поста.

"Сердечное спасибо тебе, Лига, за такие теплые слова! Родина у нас одна и здесь нам всем надо жить дружно! Красивые и на самом деле правдивые слова! Спасибо за такой откровенный и сердечный пост, который от сердца приятно читать! Снимаю шляпу", - пишут пользователи.

Откликнулась на такие слова и мама маленьких девочек с фотографии Рената Тюрина. "Спасибо, Лига! Мы тебя тоже любим. И мне радостно, что мои девочки стали "иллюстрацией" к твоим таким правильным словам!", - написала молодая мамочка.

Фото автора поста Лиги Котане

Комментарии 34
Люблю 14 часа назад
Лига, какая Вы умница! Спасибо! Читая, слезы наворачиваются на глазах от такого сердечного послания. Пусть Бог хранит Латвию от напастей и от дураков, которые стравливают нас!
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алекс14 часа назад
Можно писать и повторять сотни раз.В Госдепе сидят совсем не дураки и прекрасно знают и русский менталитет,и русские песни -,,Летать ,так летать,стрелять,так стрелять,любить так любить...,,,поэтому прекрасно зная,что марионеточное правительство долго не продержится,если русские обьединятся с латышами и это пахнет серьезными проблемами.,то русских и пытаются как то дистанцировать,нагнетая обстановку с помощью перехода на латышский язык,называя их 5-колонной и рукой Кремля,а ведь русские более патриотичны,чем латыши,потому как по менталитету больше развито чувство справедливости и ,находясь в оккупации,от которой обогащается Америка и узкий круг лиц в Латвии,мы никогда не признаем ,,независимость,, страны(но это настоящие русские-есть ,кто давно разгуливает с белой повязкой на рукаве)и прекрасно знаем ,кто главный враг Латвии.И тут Россия совершенно не причем.
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aleksandrLV14 часа назад
Es - krievs un es milu savu dzimtene Latviju!
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