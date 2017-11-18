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Сегодня, в годовщину провозглашения Латвийской Республики, состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы, в которой приняли участие государственные должностные лица, политики и многие латвийцы.

Цветы к памятнику возложили президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне, спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Марис Кучинскис, а также члены правительства, депутаты Сейма, руководство Рижской думы, иностранные послы, представители Национальных вооруженных сил и армий других государств.

Под сопровождение оркестра НВС цветы к памятнику возложили и люди разных поколений, в том числе семьи с детьми.

Подножие памятника устилают цветы в основном красного и белого цвета - оттенков государственного флага.