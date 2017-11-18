Подножие памятника Свободы устилают цветами (3)

фото

Общество | 18 ноября 2017 года, 14:02

Сегодня, в годовщину провозглашения Латвийской Республики, состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы, в которой приняли участие государственные должностные лица, политики и многие латвийцы.

Цветы к памятнику возложили президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне, спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Марис Кучинскис, а также члены правительства, депутаты Сейма, руководство Рижской думы, иностранные послы, представители Национальных вооруженных сил и армий других государств.

Под сопровождение оркестра НВС цветы к памятнику возложили и люди разных поколений, в том числе семьи с детьми.

Подножие памятника устилают цветы в основном красного и белого цвета - оттенков государственного флага.

фото

фото

фото фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Комментарии 3
Eliza 17 часов назад
ВЫРОДКИ, ВЫ шипами устлали Латвию.
Будь вы про...
Амерский флаг вам в руки...
ПРЕДАТЕЛИ.
Ответить
Татьяна 15 часов назад
...флаг вам в руки, а древко в жо...
Ответить
Eliza 16 часов назад
Мы запомнили вас фашики... https://gyazo.com/daeb79fc1842b18133494348b0dcb5fe
Ответить