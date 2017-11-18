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На набережной 11 Ноября состоялся парад Национальных вооруженных сил в честь 99-летия провозглашения Независимости Латвии, на который пришли посмотреть несколько тысяч человек.

Среди собравшихся на набережной Даугавы были люди разных возрастов - семьи с детьми, молодежь, а также пожилые люди. Было много иностранных гостей.

У многих к одежде прикреплены красно-бело-красные ленточки. Многие был в шапочках в цветах латвийского флага, а также в шарфах с народным орнаментом.

С поздравительными речами в честь независимости Латвии перед началом парада выступил главнокомандующий, президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, глава НВС и командующий парада Леонид Калниньш, а также командующий морскими силами Ингус Визулис.

Мероприятие традиционно проходит при сопровождении военного оркестра.

В этом году военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской Республики будет самым большим за все годы после восстановления независимости, ранее сообщило Минобороны.

На параде присутствовали почетные гости, в том числе представители зарубежных вооруженных сил.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде приняли участие представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также промаршируют военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

В небе над Даугавой можно было увидеть два вертолета Национальных вооруженных сил - к одному прикреплен флаг Латвии, ко второму - НАТО. Кроме того, в воздух поднялись вертолеты Госпогранохраны.

В честь годовщины провозглашения государства с дамбы АВ был произведен торжественный залп из орудий. Парад на набережной 11 ноября завершили колонны военной техники.

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