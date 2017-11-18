Общество |

В субботу, 18 ноября вечером, около 18 часов в честь Дня независимости Латвийской Республики состоялся уже ставшее традиционным факельное шествие по улицам старого города.

Примерно за час до шествия у памятника Карлису Улманису состоялся концерт, который собрал огромное количество людей. По завершении музыкального выступления многие в руках держали зажженные факела, с которыми и отправились в путь до памятника Свободы.

Как поясняет Нацблок, цель факельного шествия - выразить благодарность основателям Латвии и борцам за ее независимость, вера которых в будущее латышского народа и принесенные ими жертвы дали возможность быть среди тех редких народов мира, у которых есть свое государство.

Un 18. novembra lāpu gājiens var sākties! #18novembris #LāpuGājiens Публикация от Kursis (@iesalnieksj) Ноя 18 2017 в 8:16 PST

#lāpugājiens Публикация от Sintija Vanaga (@sintija.vanaga) Ноя 11 2016 в 2:08 PST

#Lāpugājiens Публикация от Kristīne Šumska (@kri_foto) Ноя 18 2017 в 8:47 PST

Lāpu gājiens 18.novembrī! #18novembris #lāpugājiens #latvija #latvia Публикация от Aigars Ulmanis (@garinjsh) Ноя 18 2017 в 8:58 PST

18. novembra Lāpu gājiens pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa pic.twitter.com/knlUtxiEf0 — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) November 18, 2017

Факельное шествие завершится недалеко от памятника Свободы, где в 20:00 состоится торжественное мероприятие, в ходе которого к народу Латвии обратится президент Раймонд Вейонис. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и праздничным салютом.