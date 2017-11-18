ФОТОГАЛЕРЕЯ: факельное шествие глазами его участников (17)
В субботу, 18 ноября вечером, около 18 часов в честь Дня независимости Латвийской Республики состоялся уже ставшее традиционным факельное шествие по улицам старого города.
Примерно за час до шествия у памятника Карлису Улманису состоялся концерт, который собрал огромное количество людей. По завершении музыкального выступления многие в руках держали зажженные факела, с которыми и отправились в путь до памятника Свободы.
Как поясняет Нацблок, цель факельного шествия - выразить благодарность основателям Латвии и борцам за ее независимость, вера которых в будущее латышского народа и принесенные ими жертвы дали возможность быть среди тех редких народов мира, у которых есть свое государство.
#LāpuGājiens https://t.co/WmkGNxoVKT pic.twitter.com/hBxglIw9lR— Jānis Tereško (@JanisTeresko) November 18, 2017
18. novembra Lāpu gājiens pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa pic.twitter.com/knlUtxiEf0— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) November 18, 2017
Lāpu gājiena noslēgumā. pic.twitter.com/VAFbOEkawK— Ināra Mūrniece (@IMurniece) November 18, 2017
Факельное шествие завершится недалеко от памятника Свободы, где в 20:00 состоится торжественное мероприятие, в ходе которого к народу Латвии обратится президент Раймонд Вейонис. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и праздничным салютом.