ФОТОГАЛЕРЕЯ: факельное шествие глазами его участников (17)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 19:04

В субботу, 18 ноября вечером, около 18 часов в честь Дня независимости Латвийской Республики состоялся уже ставшее традиционным факельное шествие по улицам старого города.

Примерно за час до шествия у памятника Карлису Улманису состоялся концерт, который собрал огромное количество людей. По завершении музыкального выступления многие в руках держали зажженные факела, с которыми и отправились в путь до памятника Свободы.

Как поясняет Нацблок, цель факельного шествия - выразить благодарность основателям Латвии и борцам за ее независимость, вера которых в будущее латышского народа и принесенные ими жертвы дали возможность быть среди тех редких народов мира, у которых есть свое государство.

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Un 18. novembra lāpu gājiens var sākties! #18novembris #LāpuGājiens

Публикация от Kursis (@iesalnieksj)

#lāpugājiens

Публикация от Sintija Vanaga (@sintija.vanaga)

#Lāpugājiens

Публикация от Kristīne Šumska (@kri_foto)

Lāpu gājiens 18.novembrī! #18novembris #lāpugājiens #latvija #latvia

Публикация от Aigars Ulmanis (@garinjsh)

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Факельное шествие завершится недалеко от памятника Свободы, где в 20:00 состоится торжественное мероприятие, в ходе которого к народу Латвии обратится президент Раймонд Вейонис. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и праздничным салютом.

Комментарии 17
aleksandrLV 11 часов назад
у есалнекса выражение глаз,как будто он Лачплесиса родил...ахахахаааа
3
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ник то 12 часов назад
язычники ублюдки!
7
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Vika 11 часов назад
Фекальное шествие!
4
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