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В субботу вечером тысячи людей собрались на берегу Даугавы, чтобы наблюдать за красочным салютом. До первых залпов собравшиеся хором спели гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!".

Люди собрались по обоим берегам Даугавы, а также на ближайших мостах. Посмотреть на кульминационный момент празднования 99-летия провозглашения независимости Латвийской республики люди всех возрастов - и пожилые, и семьи с детьми, и компании молодежи.