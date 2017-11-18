"Dievs, svētī Latviju!": берега Даугавы озарил праздничный салют (2)
Общество | 18 ноября 2017 года, 21:31
В субботу вечером тысячи людей собрались на берегу Даугавы, чтобы наблюдать за красочным салютом. До первых залпов собравшиеся хором спели гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!".
Люди собрались по обоим берегам Даугавы, а также на ближайших мостах. Посмотреть на кульминационный момент празднования 99-летия провозглашения независимости Латвийской республики люди всех возрастов - и пожилые, и семьи с детьми, и компании молодежи.
Грустные люди.Толпы народа бродят по городу.Смотреть не на что.Организаторам минус.Если бы не совместили со staro riga,вообще непонятный праздник получился бы.