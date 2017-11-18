"Dievs, svētī Latviju!": берега Даугавы озарил праздничный салют (2)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 21:31

В субботу вечером тысячи людей собрались на берегу Даугавы, чтобы наблюдать за красочным салютом. До первых залпов собравшиеся хором спели гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!".

Люди собрались по обоим берегам Даугавы, а также на ближайших мостах. Посмотреть на кульминационный момент празднования 99-летия провозглашения независимости Латвийской республики люди всех возрастов - и пожилые, и семьи с детьми, и компании молодежи.

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Комментарии 2
А.R.3 часа назад
Столько денег в праздник вбуханно, а смотреть в действительности... Почти нечего. А салют в Даугавпилсе на 9 мая был куда дольше и красочне... Аж лень писать, стыдно за страну :(
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Ed 5 часов назад
Впечатления.
Грустные люди.Толпы народа бродят по городу.Смотреть не на что.Организаторам минус.Если бы не совместили со staro riga,вообще непонятный праздник получился бы.
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