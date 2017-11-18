Алена Остапенко удостоена звания "Рижанин года 2017" (8)

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Общество | 18 ноября 2017 года, 21:58

18 ноября, на празднике в честь открытия реконструированного Дворца культуры ВЭФ состоится вручение наград Рижской думы деятелям культуры, спорта, науки и других сфер.

Награды "Рижанин года" в этом году удостоена теннисистка Алена Остапенко за выдающиеся успехи в спорте и популяризацию Риги в мире.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков.

"Приз Рижанки года 2017 в этом году получила замечательная женщина и теннисистка Алена Остапенко", - написал градоначальник.

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Почетные грамоты были вручены директору музея "Рижский центр югендстиля" Агрите Типане и доктору искусствоведения Анне Анцане. На торжественной церемонии была вручена и совместная премия Рижской думы и Латвийской академии наук - ее удостоен почетный член ЛАН Гунтис Гайлитис за вклад в исследование рижских памятников культуры.

фото: Нора Кревнева Байбакова

Комментарии 8
Серж 9 часов назад
Поздравляю!желаю побед на корте !!!
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Иг 8 часов назад
А для Риги и рижан что она сделала то ?
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ура 9 часов назад
брависсимо
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