Manabalss.lv не будет публиковать противоречащие Конституции инициативы (21)

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Общество | 19 ноября 2017 года, 10:21

Портал общественных инициатив Manabalss.lv не будет публиковать инициативы, противоречащие Конституции.

На основании полученной от юристов информации и права портала как негосударственной организации самостоятельно принимать решения о публикуемом содержании ManaBalss.lv сообщает, что публикация инициативы "О свободном выборе языка обучения" на платформе возобновлена не будет.

Также портал оставляет за собой право не утверждать инициативы сомнительного характера, которые могут повредить государственной безопасности, касаются изменений в ядре Конституции, и, в данном случае, противоречат принципам сплочения общества.

Напомним, на портале был приостановлен сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации поддержки школ с русским языком обучения о свободном выборе языка обучения.

Фото: flickr.com

Комментарии 21
вики13 часа назад
Тоталитари́зм (от лат. totalis — весь, целый, полный; лат. totalitas — цельность, полнота[1][2]) — политический режим, стремящийся к полнейшему (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества и человека.
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Исходя из текста13 часа назад
Сейм, систематически нарушающий конституцию, должен быть объявлен вне закона и закрыт.
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Eliza 13 часа назад
ТрУсы !!! Вы трусливые шавки, подделавшие все законы под себя, ТВАРИ.
Все равно НЕ получится у вас ассимилировать русских детей.
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