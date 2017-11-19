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Портал общественных инициатив Manabalss.lv не будет публиковать инициативы, противоречащие Конституции.

На основании полученной от юристов информации и права портала как негосударственной организации самостоятельно принимать решения о публикуемом содержании ManaBalss.lv сообщает, что публикация инициативы "О свободном выборе языка обучения" на платформе возобновлена не будет.

Также портал оставляет за собой право не утверждать инициативы сомнительного характера, которые могут повредить государственной безопасности, касаются изменений в ядре Конституции, и, в данном случае, противоречат принципам сплочения общества.

Напомним, на портале был приостановлен сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации поддержки школ с русским языком обучения о свободном выборе языка обучения.

Фото: flickr.com