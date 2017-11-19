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До среды в Латвии продержится холодная погода, а с 23 ноября придут теплые воздушные массы, прогнозирует Global Forecast System.

В ближайшие несколько суток температура будет колебаться около нуля градусов, ожидаются частые осадки, местами кратковременный сильный снегопад, туман и обледенение на дорогах.

23-25 ноября температура повысится до +6..+11 градусов, местами будут побиты рекорды тепла.

Фото: pixabay.com