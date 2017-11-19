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Руководитель объединения музеев Пиебалги Orisāre Лива Грудуле на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором выразила свое недовольство тем, что 18 ноября ее не пустили на Братское кладбище в Риге. Также женщине пригрозили арестом

“Традиционный семейный поход к Матери Латвии обернулся шоком. У Вечного огня нас встретил господин, который предупредил, что кладбище закрывают в 17:00. Потом включат сигнализацию и, если мы пойдем туда, приедут стражи порядка и нас арестуют. Когда мы возразили, что ездим сюда многие годы, мужчина спросил, всегда ли мы ночью по могилам гуляем… Знаете, слов не хватает.

Если вечером, 18 ноября, в 2017 году латвийца можно наказать за посещение Братского кладбища, ситуация трагичнее, чем мы могли подумать. П.С. Время работы кладбища – это хорошо. Но как об этом узнать, если не живешь в трех шагах от этой информации? Интернет не подойдет. По крайней мере мне не удалось найти правильный ответ из многих доступных версий”, - написала Лива.

Остальные пользователи также выразили недовольство ситуацией, комментируя запись.

Фото: flickr.com