Главу объединения музеев Пиебалги не пустили на Братское кладбище (10)

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Общество | 19 ноября 2017 года, 14:49

Руководитель объединения музеев Пиебалги Orisāre Лива Грудуле на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором выразила свое недовольство тем, что 18 ноября ее не пустили на Братское кладбище в Риге. Также женщине пригрозили арестом

“Традиционный семейный поход к Матери Латвии обернулся шоком. У Вечного огня нас встретил господин, который предупредил, что кладбище закрывают в 17:00. Потом включат сигнализацию и, если мы пойдем туда, приедут стражи порядка и нас арестуют. Когда мы возразили, что ездим сюда многие годы, мужчина спросил, всегда ли мы ночью по могилам гуляем… Знаете, слов не хватает.

Если вечером, 18 ноября, в 2017 году латвийца можно наказать за посещение Братского кладбища, ситуация трагичнее, чем мы могли подумать. П.С. Время работы кладбища – это хорошо. Но как об этом узнать, если не живешь в трех шагах от этой информации? Интернет не подойдет. По крайней мере мне не удалось найти правильный ответ из многих доступных версий”, - написала Лива.

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Остальные пользователи также выразили недовольство ситуацией, комментируя запись.

Фото: flickr.com

Комментарии 10
Местный 7 часов назад
Ассоциация музеев Пиебалги? Союз авиастроителей Краславы тоже хорошо звучит.
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И чё? 8 часов назад
Из-за одной овцы, решившей в темноте по кладбищу походить и не следящей за новостями, надо сотни тысяч на доп.охрану тратить?
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кот 7 часов назад
Не повезло!А вот Вацру пускают день и ночь,даже участочек на энное колличество могилок разрешили.Вы же,мадам,из Пиебалги а не Канады.
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