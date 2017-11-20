Ремонт дорог: ни одна из рижских улиц не сдана в эксплуатацию (+ОПРОС) (20)

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Общество | 20 ноября 2017 года, 11:22

Ни одна из отремонтированных минувшим летом рижских улиц из-за обнаруженных дефектов еще не сдана в эксплуатацию, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Сдача улиц в эксплуатацию - длительный процесс. Сначала строители подают заявление об окончании всех предусмотренных ремонтных работ, после чего сотрудники департамента с экспертами проверяют качество работ. Если обнаружены недочеты, строителям дается время на их устранение, пояснила она.

Первоначальное обследование отремонтированных улиц проведено и строителям дано время на устранение обнаруженных дефектов. Все они будут устранены за счет стройфирм, которые не получат полную оплату работы, пока улица не будет сдана в эксплуатацию. Поэтому строители заинтересованы как можно скорее устранить эти дефекты, добавила представитель департамента.

Если повторная проверка после устранения дефектов признает качество работ хорошим, будет созвана комиссия, которая примет улицу в эксплуатацию.

После сдачи улицы в эксплуатацию дорожное покрытие имеет двух-трехлетнюю гарантию. Если за это время обнаружатся какие-то повреждения покрытия или брак в работе, строители должны будут также устранить их за свои средства.

Комментарии 20
шустрый 10 часов назад
Более четверти века ни хрена не делали,пользовались наследием"оппукантов"....ну так надо немного потерпеть,такой обьём работ трудно сразу переварить.
5
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aerjht 10 часов назад
а рычагов то влияния нет ....это вам не при оккупации где была персональная ответственность да еще какая - вся жизнь могла пойти под откос .... То ли дело при демократии - штраф - который составит сотую част прибыли + который можно опротестовать и еще компенсацию получить )))
3
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Так 11 часов назад
Разрыли весь город, а людей то нет, кто делать будет.
2
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