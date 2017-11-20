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Ни одна из отремонтированных минувшим летом рижских улиц из-за обнаруженных дефектов еще не сдана в эксплуатацию, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Сдача улиц в эксплуатацию - длительный процесс. Сначала строители подают заявление об окончании всех предусмотренных ремонтных работ, после чего сотрудники департамента с экспертами проверяют качество работ. Если обнаружены недочеты, строителям дается время на их устранение, пояснила она.

Первоначальное обследование отремонтированных улиц проведено и строителям дано время на устранение обнаруженных дефектов. Все они будут устранены за счет стройфирм, которые не получат полную оплату работы, пока улица не будет сдана в эксплуатацию. Поэтому строители заинтересованы как можно скорее устранить эти дефекты, добавила представитель департамента.

Если повторная проверка после устранения дефектов признает качество работ хорошим, будет созвана комиссия, которая примет улицу в эксплуатацию.

После сдачи улицы в эксплуатацию дорожное покрытие имеет двух-трехлетнюю гарантию. Если за это время обнаружатся какие-то повреждения покрытия или брак в работе, строители должны будут также устранить их за свои средства.