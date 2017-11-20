Ремонт дорог: ни одна из рижских улиц не сдана в эксплуатацию (3)

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Общество | 20 ноября 2017 года, 11:22

Ни одна из отремонтированных минувшим летом рижских улиц из-за обнаруженных дефектов еще не сдана в эксплуатацию, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Сдача улиц в эксплуатацию - длительный процесс. Сначала строители подают заявление об окончании всех предусмотренных ремонтных работ, после чего сотрудники департамента с экспертами проверяют качество работ. Если обнаружены недочеты, строителям дается время на их устранение, пояснила она.

Первоначальное обследование отремонтированных улиц проведено и строителям дано время на устранение обнаруженных дефектов. Все они будут устранены за счет стройфирм, которые не получат полную оплату работы, пока улица не будет сдана в эксплуатацию. Поэтому строители заинтересованы как можно скорее устранить эти дефекты, добавила представитель департамента.

Если повторная проверка после устранения дефектов признает качество работ хорошим, будет созвана комиссия, которая примет улицу в эксплуатацию.

После сдачи улицы в эксплуатацию дорожное покрытие имеет двух-трехлетнюю гарантию. Если за это время обнаружатся какие-то повреждения покрытия или брак в работе, строители должны будут также устранить их за свои средства.

Комментарии 3
шустрый17 минут назад
Более четверти века ни хрена не делали,пользовались наследием"оппукантов"....ну так надо немного потерпеть,такой обьём работ трудно сразу переварить.
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Так28 минут назад
Разрыли весь город, а людей то нет, кто делать будет.
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aerjht13 минуты назад
а рычагов то влияния нет ....это вам не при оккупации где была персональная ответственность да еще какая - вся жизнь могла пойти под откос .... То ли дело при демократии - штраф - который составит сотую част прибыли + который можно опротестовать и еще компенсацию получить )))
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