На дорогах начнут работать передвижные фоторадары (КАРТА, +ОПРОС) (6)

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Общество | 20 ноября 2017 года, 13:07

Со вторника, 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили в Госполиции.

Фоторадары на латвийских автодорогах устанавливаются в местах наибольшей угрозы для безопасности дорожного движения.

В конце августа 2017 года Госполиция получила 12 новых передвижных фоторадаров. Больше двух месяцев они работали в тестовом режиме, за этот период сотрудники, которые будут работать с ними, прошли необходимое обучение.

Новые фоторадары будут размещены во всех регионах Латвии.

Госполиция на своем сайте будет продолжать сообщать места установки фоторадаров.

Возможные места нахождения передвижных радаров:

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Места нахождения стационарных фоторадаров:

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Более подробную карту расположений фоторадаров на дорогах Латвии можно найти на сайте Госполиции.

Фото: скриншоты с сайта Госполиции

Комментарии 6
Просто так 8 часов назад
"Фоторадары на латвийских автодорогах устанавливаются в местах наибольшей угрозы для безопасности дорожного движения."
Кто может объяснить - Курземес проспект ( около автостоянки на Даммес 37) чем так опасно это место? Две полосы в одну сторону, две в другую, между собой разделены газоном, движение совершенно не интенсивное. В чём наибольшая опасность по сравнению с другими местами?
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фзпшш 10 часов назад
огласите пожалуйста сумму уплаченную налогоплательщиками за 25 лет независимости на организацию мероприятий по обеспечению безопасности движения ....
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при 10 часов назад
каждом радаре имеется по 3 охраника чтобы охранять их от вандалов 24 часа в сутки? иначе деньги на ветер
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