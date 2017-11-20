На дорогах начнут работать передвижные фоторадары (КАРТА, +ОПРОС) (6)
Со вторника, 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили в Госполиции.
Фоторадары на латвийских автодорогах устанавливаются в местах наибольшей угрозы для безопасности дорожного движения.
В конце августа 2017 года Госполиция получила 12 новых передвижных фоторадаров. Больше двух месяцев они работали в тестовом режиме, за этот период сотрудники, которые будут работать с ними, прошли необходимое обучение.
Новые фоторадары будут размещены во всех регионах Латвии.
Госполиция на своем сайте будет продолжать сообщать места установки фоторадаров.
Возможные места нахождения передвижных радаров:
Места нахождения стационарных фоторадаров:
Более подробную карту расположений фоторадаров на дорогах Латвии можно найти на сайте Госполиции.
Фото: скриншоты с сайта Госполиции
Кто может объяснить - Курземес проспект ( около автостоянки на Даммес 37) чем так опасно это место? Две полосы в одну сторону, две в другую, между собой разделены газоном, движение совершенно не интенсивное. В чём наибольшая опасность по сравнению с другими местами?