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Число обслуженных в международном аэропорту "Рига" пассажиров в этом году, по последним прогнозам, приблизится к 6 миллионам человек.

Как сообщила представитель аэропорта Лаура Карните, официальный прогноз аэропорта на этот год, основанный на опыте предыдущих лет - это 5,6 млн пассажиров.

Прирост числа пассажиров в этом году значительно больше, чем в предыдущие годы, в основном благодаря увеличению числа пассажиров латвийской национальной авиакомпании airBaltic, а также других работающих в аэропорту "Рига" авиакомпаний, отмечают в аэропорту.

По оперативным данным, за 10 месяцев этого года в аэропорту "Рига" обслужено 5,16 млн пассажиров - почти на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе в октябре обслужено 553,6 тыс. пассажиров - на 16% больше, чем в октябре 2016 года.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон 20 авиакомпаний выполняют из него полеты более чем в 60, а в летний сезон - почти в 90 пунктов назначения.

В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил свыше 5,4 млн пассажиров - почти 45% от общего числа авиапассажиров в странах Балтии.