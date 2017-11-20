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На прошлой неделе истребители НАТО, дежурящие в миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщили в в Минобороны Литвы.

В общей сложности было сопровождено семь летательных аппаратов: три военно-транспортных самолета и четыре вертолета. Часть из них летела с отключенными транспондерами, утверждают в военном ведомстве.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. Миссия в странах Балтии осуществляется с 2004 года, после того как Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.