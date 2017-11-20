Истребители НАТО за неделю трижды сопроводили российские самолеты (14)

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Общество | 20 ноября 2017 года, 14:15

На прошлой неделе истребители НАТО, дежурящие в миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщили в в Минобороны Литвы.

В общей сложности было сопровождено семь летательных аппаратов: три военно-транспортных самолета и четыре вертолета. Часть из них летела с отключенными транспондерами, утверждают в военном ведомстве.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. Миссия в странах Балтии осуществляется с 2004 года, после того как Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 14
Прагматик 9 часов назад
"летевших в международном воздушном пространстве" - зачем тогда тратить деньги налогоплательщиков на сопровождение не нарушающих границы самолётов/вертолётов и громко об этом отчитываться, это что, имитация бурной деятельности?
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хм 9 часов назад
А ВЕСТЯМ не надоело печатать эту русофобскую херню. ЛЕТАЛИ, ЛЕТАЮТ И БУДУТ ЛЕТАТЬ В КАЛИНИНГРАД ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА И ОБРАТНО КРУГЛОСУТОЧНО и постоянно пичкать это как событие просто глупо и провокационно.
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А еще 8 часов назад
Целая куча китайских фонариков, и тоже без транспондеров. А где реакция на них? Вдоль границ России летал разведовательный самолет. Почему нет реакции,что Россия вблизи границ Латвии?
Во тупицы.
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