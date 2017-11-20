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Фото: скриншот с видео

Исторический фотоснимок, на котором запечатлено провозглашение независимости Латвии, во 80-х годах удалось спасти лишь благодаря энтузиасту – фотографу Гунару Янайтису, который выкупил историческое свидетельство за свои деньги. Об этом сообщает программа "Личное дело" на ЛТВ7, пишет rus.lsm.lv.

Сейчас эта фотография украшает один из залов Музея истории Риги и мореходства. Ее показывают школьникам, а также изучают историки. Фотография является ровесницей Латвийского государства - легендарному снимку фотографа Вилиса Ридзениекса 18 ноября этого года исполнилось 99 лет.

"Вы только представьте - один-единственный кадр. Больше ничего нет. Мы можем целый роман написать, представить, как выглядели участники… Но как это было - показывает только эта фотография", - говорит Гунар Янайтис, чьими стараниями редкое историческое свидетельство удалось сохранить.

А происходило это так. 18 ноября 1918 года, во Втором Рижском театре (сейчас – Национальный театр), состоялось заседание Народного совета, который провозгласил независимость Латвии. В зале было много людей, среди них и мужчина с фотокамерой и штативом - фотограф Вилис Ридзениекс, который установил свою аппаратуру напротив сцены. Когда зал встал, а Народный совет начал исполнять гимн Латвии, Ридзениекс нажал на кнопку. Так появился единственный снимок, на котором запечатлено провозглашение независимости Латвии.

Однако путь этого снимка в музей был долгим. В течение нескольких лет фотография украшала витрину студии Вилиса Ридзениекса в Старой Риге, на улице Вальню, 19. С приходом советской власти ее пришлось спрятать - фотограф вместе со своей женой заклеили снимок бумагой, а сверху наклеили портрет Сталина. С течением времени менялись советские вожди, и, соответственно, менялись и их портреты. Так было в течение 49 лет - пока не наступила Атмода.

"Мы знали, что такая фотография есть. Но она была где-то спрятана. И когда пришла Атмода, наследники Ридзениекса сами, по своему усмотрению, открыли фото от заклеенных бумаг. Немного при этом фотографию попортили. И хотели ее продать", - рассказывает Гунар Янайтис.

По его словам, в то время его супруга Сильвия работала в Музее истории Риги и мореходства. Как раз в то время наследники Вилиса Ридзениекса - автора легендарного снимка - принесли негативы его фоторабот в музей и хотели продать. В комиссии по оценке был и сам Янайтис. Он хорошо понимал ценность этого снимка.

"За эту фотографию, будем говорить открыто, вдова хотела 18 000 рублей. А 18 000 рублей - это три жигуля, то есть три советских фиата. Я узнал, что этой фотографией интересуется человек, который был агентом КГБ. Я знал это на 100%. И когда я это узнал, была попытка эту фотографию предложить Министерству культуры, Латвийскому культурному фонду. Тогда же проходила выставка Latvijas laiks. Мы выставили этот снимок там. И когда пришла комиссия, они подумали… 18 тысяч… Нет, это мы не можем. 2 тысячи - да, может быть. Но больше нет. А что мне делать? Если государство не может, я должен", - вспоминает Янайтис.

Тем временем люди, которые в то время занимали руководящие должности в Министерстве культуры и Латвийском фонде культуры от комментариев отказались. Говорят, плохо помнят события того времени.

"И тогда я заключил договор с вдовой фотографа. Я тогда спросил у нее: почему [вы хотите продать этот снимок – прим. Mixnews] за 18 тысяч? Она ответила: потому что [событие, изображенное на снимке- прим. Mixnews], произошло 18 ноября. Я еще тогда подумал: хорошо, что это произошло не 27-го числа. Три тысячи мне удалось скинуть. И 15 000 я заплатил в рассрочку", - рассказывает Янайтис.

Из-за этого фотографу пришлось отложить покупку автомобиля, несмотря на то, что он нужен был для работы, чтобы возить тяжелую аппаратуру. Фотограф смеется: пришлось какое-то время походить пешком, но это того стоило.

"И когда все было заплачено, мне эта фотография не понадобилась. Я подумал, ну я же не буду держать ее дома? Я понимал, что мне ее нужно подарить музею, если музей не может у меня ее купить. И я подарил музею. В то время были репшики. Музей какой-то маленький кирпичик репшиков мне за этот подарок дал, но репшики в то время - это была бумага. Ну и я за свои деньги сделал реставрацию снимка и рамку. Она была уже разрушена на тот момент. Еще сделал надпись на бронзе за свои деньги, чтобы музею ничего не нужно было делать и снимок сразу можно было выставить", - отмечает Янайтис.

Отвечая на вопрос, был ли это самый отчаянный поступок в его жизни, Янайтис удивленно взмахивает руками: "Конечно, нет!. Наоборот, самый рациональный".

"Я до сих пор уверен, что это нужно было сделать. Пусть меня считают немного того, это меня не касается и мне неважно. Но я считаю, что эта фотография спасена. Она находится в музее, в хороших условиях. Я все рассчитал, все риски. Я посчитал, что я смогу это сделать. Мы заключили договор, что я буду приносить определенную сумму в определенное время. И, значит, я должен был завершить это дело", - подчеркивает фотограф.

Сейчас фотография Вилиса Ридзениекса "Провозглашение Латвийского государства 18 ноября 1918 года" ежегодно выставляется в Музее истории Риги и мореходства в ноябре. Янайтис признается: каждый раз, когда он проходит мимо групп школьников, которые приходят посмотреть на этот снимок в музее, на душе становится тепло - а значит, все это было сделано не зря.

В этом году фотография Вилиса Ридзениекса будет представлена для обзора в Музее истории Риги и мореходства вплоть до 27 ноября.

Напомним, 18 ноября этого года в стране отметили 99-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики.