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Сегодня, 21 ноября исполняется четыре года со дня трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, в том числе работники магазина, посетители и спасатели, а десятки людей пострадали.

Трагедия в Золитуде считается самой большой трагедией в истории независимой Латвии. Также, по количеству жертв, это одна из крупнейших трагедий в Европе за последние 20 лет.

Судебный процесс по делу о золитудской трагедии

В октябре этого года, после четырехмесячного перерыва возобновился судебный процесс по делу трагедии в Золитуде.

Сейчас суд начал заслушивать доклады строительных экспертов, которые изучали руины магазина. Последнее заседание состоялось 8 ноября.

Потерпевшими по делу о золитудской трагедии прокуратура признала 263 человека. По уголовному делу обвиняются девять человек. Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой. Недавно Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу были также предъявлены обвинения в убийстве по невнимательности.

К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда. Ни один из обвиняемых в суде свой вины не признал.

Уголовное дело об обрушении кровли в супермаркете на улице Приедайнес ушло в суд Земгальского предместья Риги 9 октября 2015 года, его материалы обобщены в 80 томах. По делу привлечены 144 свидетеля, десятки экспертов. В ходе следствия установлено, что как минимум 30 раз можно было приостановить строительный процесс, так как были констатированы те или иные нарушения, ранее подчеркнули в прокуратуре. С первого заседания по делу прошло уже полтора года.

В первые недели суд обсуждал процессуальные вопросы, потом опрашивал 280 пострадавших и 144 свидетеля. Через год еще требовалось заслушать 80 человек, и процесс существенно замедляло то, что многие просто не являлись на заседания, и несколько раз полиции не удавалось их привести в принудительном порядке.

К лету дело серьезно продвинулось вперед. Сперва были опасения, что в столь масштабном процессе подсудимые или их представители попытаются дело затянуть. Однако, по словам потерпевших, они не заметили, чтобы другая сторона пыталась осознанно дело растянуть дело. Только два раза один из девяти подсудимых не явился, в результате чего заседания отменяли.

Компенсации пострадавшим в трагедии

В августе этого года ООО Maxima Latvija и товарищество Zolitūde 21.11. достигли соглашения об оказании поддержки физически потерпевшим в деле Золитуде. Соглашение предусматривает, что для поддержки физически потерпевшим в целом будет выделено почти 900 тысяч евро.

Достигнутое соглашение предусматривает, что каждому лицу, которое Государственным центром судебно-медицинской экспертизы признано тяжело пострадавшим, будет выплачена поддержка в размере 75 000 евро, потерпевшим, которые получили травмы средней степени тяжести – в размере 20 000 – 35 000 евро, в свою очередь у пострадавших в легкой степени будет возможность получить поддержку в размере 5 000 евро.

Также ООО Maxima Latvija уже сразу после трагедии предоставила значительную финансовую поддержку в размере более 2 млн. евро родственникам потерпевших, а также для лечения потерпевших, которые получили физические травмы.

Причина трагедии

Обрушение кровли в магазине на ул. Приедайнес, 20 произошло вечером 21 ноября 2013 года, когда в торговом зале было много людей. Несколько раз до того срабатывала сигнализация, но посетители не были эвакуированы. Через час после первой сирены обвалилась кровля здания, погребя под собой людей. Погибли 54 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Катастрофа вызвала огромный общественный резонанс, так как была вызвана грубыми нарушениями при строительстве. По мнению экспертов, трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки несущих конструкций крыши. Тем временем по данным источников Латвийского телевидения, к обрушению привело использование несоответствующих конструкций, менее прочных, чем требовалось по строительным стандартам, пишет rus.lsm.lv.

Как ранее сообщило LTV7 со ссылкой на строительного эксперта Каспара Бондарса, фундамент разрушенного магазина был в порядке и не мог стать причиной трагедии. Бондарса и других специалистов к расследованию подключила Государственная полиция.

По словам Бондарса, в здании супермаркета была деформация фундамента, однако она была в пределах нормы, а, значит, никак не могла привести к обрушению крыши. Причину катастрофы, по его словам, надо искать наверху. "Нагрузка на конкретный узел соединения фермы крыши (ферма - стержневая система в строительной механике-прим.Mixnews) превышена в 6 с половиной раз", - отметил Бондарс.

Памяти погибших

К двухлетней годовщине издана книга памяти "Помни Золитуде", где собраны 80 историй пострадавших, родственников и близких погибших. Написана песня Eņģeļu Koris, посвященная жертвам золитудской трагедии, которую исполнила латвийская певица Марта Ципе.

Также спустя два года после трагедии состоялось открытие временного мемориала, созданного на средства Рижского самоуправления. Автор мемориала - художник департамента собственности Рижской думы Арта Голдберга.

Памятные мероприятия

В Золитуде во вторник, 21 ноября, состоится памятное мероприятие, приуроченное к четвертой годовщине трагического обрушения супермаркета, сообщает общество "Золитуде 21.11".

Мероприятие на площади у временного памятника, на ул. Приедайнес, 20, начнется в 17.00. Во время него все желающие смогут поставить свечи у временного мемориала в память о погибших.

В 17.44 - в ту минуту, когда рухнула крыша супермаркета – будут названы имена всех 54-х погибших, после чего присутствующие почтят их память минутой молчания.

Во время памятного мероприятия желающие смогут за пожертвования получить изданную обществом "Золитуде 21.11" книгу "Помни о Золитуде", написанную теми, кто выжил в этой трагедии.

Также сегодня пройдут панихиды памяти погибших: в 9:00 - в Свято-Троицком Задвинском Православном храме, а в 18:00 - в Римско-Католической церкви Скорбящей Богоматери. В свою очередь, 26-го ноября в 18:00 пройдет панихида в Лютеранской церкви Торнякалнса.

MixTV в 2013 году создало фильм памяти о трагедии в Золитуде