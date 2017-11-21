На дорогах начинают работать передвижные фоторадары (КАРТА, +ОПРОС) (3)

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Общество | 21 ноября 2017 года, 07:05

С сегодняшнего дня, 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили в Госполиции.

Фоторадары на латвийских автодорогах устанавливаются в местах наибольшей угрозы для безопасности дорожного движения.

В конце августа 2017 года Госполиция получила 12 новых передвижных фоторадаров. Больше двух месяцев они работали в тестовом режиме, за этот период сотрудники, которые будут работать с ними, прошли необходимое обучение.

Новые фоторадары будут размещены во всех регионах Латвии.

Госполиция на своем сайте будет продолжать сообщать места установки фоторадаров.

Возможные места нахождения передвижных радаров:

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Места нахождения стационарных фоторадаров:

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Более подробную карту расположений фоторадаров на дорогах Латвии можно найти на сайте Госполиции.

Фото: скриншоты с сайта Госполиции

Комментарии 3
Вй41 минуту назад
Если бы действительно заботились о безопасности в опасных местах то поставили бы знаки (чёрная точка) и установили стационарные радары а не передвижные!
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Vladislav Levickij1 час назад
Спи**ят
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Водитель Зоя17 минут назад
Правильно, ловить и наказывать надо очень строго за превышение, это быть может спасёт кому то жизнь. Где стоят стационарные все сбрасывают до 50, а потом топят как угарелые, поэтому мобильные нужны.
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