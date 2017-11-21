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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала несущественные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы, сообщила представитель ПВС по общественным отношениями Илзе Мейстере. Об этом пишет Latvijas Avīze.

ПВС проверила маркировку 38 продуктов питания и трех видов корма для животных. В производстве отдельных продуктов использовано различное сырье, более дорогое или более дешевое, но при лабораторной проверке питательной ценности продуктов или наличия жирных кислот различия не обнаружены.

Например, в креме купленных в Бельгии вафель "Nutella Ferrero B ready" в составе нет порошковой сыворотки, а в продукте, купленном в Латвии, она имеется. Такое же отличие есть в составе купленных в Латвии и Германии крекеров "TUC" со вкусом бекона, но содержание жирных кислот в обоих случаях одинаковое.

При сравнении купленного в Латвии и Германии шоколада "Milka" маркировка оказалась идентичной, но лабораторная проверка показала отличия в содержании орехов и шоколада, причем в обоих случаях пропорция не достигала указанных в маркировке 20%. Сравнение суфле "Grabower" показало, что в Латвии в составе какао в глазури продукта указаны растительные жиры, например, пальмовое масло, а в Германии глазурь изготовлена из шоколада, в состав которого входят масло какао и масса какао.

По сравнению с исследованиями, проведенными в Чехии, Венгрии, Словакии, латвийские данные идентичны, указал директор ПВС Марис Балодис. Согласно законодательству, если в продукте нет неразрешенных ингредиентов и все они отражены в маркировке, продукт можно продавать на рынке, поэтому перед Еврокомиссией стоит серьезная задача - выяснить, почему производители производят одни и те же продукты из разного сырья, добавил он.

Полученная ПВС информация будет передана исследовательскому центру Еврокомиссии.

О том, что в разных частях Европы людям продают продукты разного качества при одинаковых брендах и упаковке, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, добавив, что это неприемлемо.

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