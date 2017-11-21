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Госполиция с помощью передвижного фоторадара зафиксировала автомобиль марки BMW, водитель которого гнал его со скоростью 213 км/ч.

Нарушитель правил дорожного движения был зафиксирован 16 ноября на Даугавпилсском шоссе в месте, где движение разрешено со скоростью 90 км/ч.

Полиция констатировала также, что автомашина не прошла техосмотр.

За такое превышение скорости автоводитель оштрафован на 360 евро.

Напомним, как ранее писал Mixnews, с 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров.

Фото: pixabay.com