Общество |

Поддерживающие обвинение прокуроры удовлетворены ходом судебного расследования уголовного дела о золитудской трагедии в Пардаугавском суде, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука.

Обвинение в суде поддерживает группа из трех прокуроров. Выражая их мнение, Эйдука сказала, что по этому делу проделан значительный объем работы - допрошены почти все потерпевшие или их представители, свидетели и эксперты. Предстоит допросить еще четырех потерпевших, двух свидетелей и двух экспертов. Закончена проверка письменных доказательств и документов.

По прогнозам прокуроров, та часть, которая связана с проверкой заявленных прокурорами доказательств, закончится в этом году. Затем стороне защиты будет предоставлена возможность заявить своих свидетелей и проверить представленные доказательства. После этого последует допрос обвиняемых.

Первое судебное заседание по этому уголовному делу состоялось в декабре 2015 года.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета "Maxima" в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро.

По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.