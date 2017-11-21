Общество |

Руководитель Государственного бюро контроля строительства Светлана Мякушкина заявила в эфире LNT, что на сегодняшний день в Латвии являются непригодными для использования семь общественно значимых зданий. С этим списком любой желающий может ознакомиться на домашней странице бюро.

Между тем, в бюро порталу Skaties.lv. сказали, что речь должна идти о еще большем количестве непригодных зданий, половина из которых является развалинами.

"То число, которое назвала директор - это строительные проекты. Эту информацию стоить уточнить. В общей сложности за последние десять месяцев в Латвии таких непригодных объектов общественного назначения насчитывалось 39", - пояснила представитель бюро Элина Корба.

По ее словам, 22 из них трущобы, которые уже не эксплуатируются. Деятельность в оставшихся 17 зданиях либо приостановлена, либо ведется частично.

Госбюро контроля строительства представило карту, на которой непригодные для эксплуатации здания выделены красным цветом. Зеленым выделены те здания, которые находятся в отличном состоянии, а желтым обозначены те здания, безопасность которых необходимо улучшить.

В бюро отмечают, что информация на карте постоянно обновляется.