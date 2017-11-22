Латыши мира поддерживают перевод обучения на госязык (2)

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Общество | 22 ноября 2017 года, 07:35

Объединение свободных латышей мира(ОСЛМ) поддерживает премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в запланированных реформах образования.

Объединение направило премьеру открытое письмо, в котором высказало свою поддержку перевода всех школ на латышский язык обучения.

Копии письма также направлены президенту Латвии Раймонду Вейонису и министру образования Карлису Шадурскису.

В своей аргументации в поддержку реформе образования нацменьшинств в Латвии общество латышей делает акцент на том, что билингвальное обучение создает двухобщинное государство.

Объединение поддерживает решение правительства решить вопрос с переводом образования в школах нацменьшинств на госязык до февраля 2018 года, "чтобы политики не использовали этот вопрос в качестве инструмента своих предвыборных кампаний".

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
НАДЕЖДА11 минут назад
Вертайтесь взад, латыши мира, поднимать экономику страны!
Или сидите на попе ровно в своих иноземиях и не лезьте в жизни тех, кто живёт, работает, рожает детей и даёт им образование на своей Родине! Без сопливых сдрыснувших разберёмся, патриоты хреновы!
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Прибалт11 минут назад
Ну так оно априори двухобщинное. А вы хотите насильственно облатышить всех... Это же смешно.
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