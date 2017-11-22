Латыши мира поддерживают перевод обучения на госязык (2)
Объединение свободных латышей мира(ОСЛМ) поддерживает премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в запланированных реформах образования.
Объединение направило премьеру открытое письмо, в котором высказало свою поддержку перевода всех школ на латышский язык обучения.
Копии письма также направлены президенту Латвии Раймонду Вейонису и министру образования Карлису Шадурскису.
В своей аргументации в поддержку реформе образования нацменьшинств в Латвии общество латышей делает акцент на том, что билингвальное обучение создает двухобщинное государство.
Объединение поддерживает решение правительства решить вопрос с переводом образования в школах нацменьшинств на госязык до февраля 2018 года, "чтобы политики не использовали этот вопрос в качестве инструмента своих предвыборных кампаний".
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
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