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Объединение свободных латышей мира(ОСЛМ) поддерживает премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в запланированных реформах образования.

Объединение направило премьеру открытое письмо, в котором высказало свою поддержку перевода всех школ на латышский язык обучения.

Копии письма также направлены президенту Латвии Раймонду Вейонису и министру образования Карлису Шадурскису.

В своей аргументации в поддержку реформе образования нацменьшинств в Латвии общество латышей делает акцент на том, что билингвальное обучение создает двухобщинное государство.

Объединение поддерживает решение правительства решить вопрос с переводом образования в школах нацменьшинств на госязык до февраля 2018 года, "чтобы политики не использовали этот вопрос в качестве инструмента своих предвыборных кампаний".

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