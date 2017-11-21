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Во вторник в течение всего дня в Золитуде, на ул. Приедайнес, на месте, где четыре года назад обрушился супермаркет Maxima, прошли памятные мероприятия, которые провела организация "Золитуде 21.11".

На месте трагедии, где звучала траурная музыка, люди возлагали цветы и зажигали свечи у временного монумента погибшим. Многие из пришедших не могли сдержать слез. У монумента собралось около 200 человек.

К месту трагедии прибыл президент страны Раймонд Вейонис, который возложил цветы и пообщался с близкими погибших и с пострадавших. Прибыли также депутаты Сейма, министр внутренних дел Рихард Козловскис, глава Госполиции Интс Кюзис, представители Государственной пожарно-спасательной службы и Рижской думы.

В 17.44, в момент, когда четыре года назад началось обрушение, работники Государственной пожарно-спасательной службы включили сирены в честь погибших. Затем были перечислены имена всех 54 жертв обрушения, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания.

После этого люди продолжали приходить к временному монументу в память о трагедии, многие безмолвно стояли на месте, некоторые общались между собой.

Крыша супермаркета обрушилась 21 ноября 2013 года незадолго до 18 часов. Погибло 54 человека, в том числе трое спасателей, работники магазина и посетители. Несколько десятков человек получили ранения и долго лечились, некоторые до сих пор продолжают лечение.

По заключениям строительных экспертов, причиной трагедии стала неправильно рассчитанная нагрузка крыши. Рассматривается уголовное дело против девяти человек.

MixTV в 2013 году создало фильм памяти о трагедии в Золитуде