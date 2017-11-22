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На большей части территории Европы снова ожидается теплая зима, а в Северной Европе будет много осадков, прогнозирует американская The Weather Company.

Только в Западной Европе средняя температура будет близка к норме или немного ниже ее, причем холоднее будет в первой половине зимы.

В Восточной Европе все три зимних месяца будут более теплыми, чем обычно.

На севере Европы будет много дождя и снега, в Южной Европе - мало осадков. В странах Балтии зима ожидается сравнительно теплой и влажной.

Ранее The Weather Company предполагала, что холоднее нормы будет декабрь, а теперь склоняется к прогнозу более теплой и дождливой погоды в течение всей зимы.

Теплую зиму с большим количеством осадков прогнозируют в Балтии также британские и французские метеослужбы.

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