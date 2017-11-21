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Латвийцы в считанные часы собрали на лечение тяжелобольного музыканта огромную сумму - более 74 000 евро.

Валтерс Фриденберг является латвийским музыкантом, который пел в группах "Кукушечка", "Putnu balle", "Tumsa", популяризировал имя Латвии, выступая на конкурсе "Евровидение". На протяжении многих лет во время благотворительной акции "Sirds ir kā tilts" призывал помочь больным детям. Сейчас помощь людей необходима ему самому. Поэтому молодой человек обратился к латвийцам за помощью.

Год назад проведя проверку состояния здоровья, Вальтер получил шокирующую информацию - рак. Жизнь молодого человека изменилась на "до" и "после", но Вальтер не поддался. Была проведена операция, пройдено три курса химиотерапии. Результаты были хорошими и была надежда, что болезнь удалось победить. Но сейчас настал рецидив, лечение в Латвии на данной стадии может быть малоэффективным, поэтому Вальтера сейчас ждут в Германии.

На первом этапе - диагностика и выработка плана лечения, необходимо 17 500 тысяч евро. Затем деньги потребуются на само лечение, точная сумма пока неизвестна.

Благотворительный проект Ziedot.lv, который сотрудничает с программой "Зеленая лампа" на радио Baltkom, опубликовал историю Вальтера 21 ноября и в считанные часы была собрана огромная сумма на его лечение. Более 5000 жертвователей собрали сумму более 74 000 евро.